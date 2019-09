Pedalata di solidarietà in favore del Villaggio dell’Accoglienza

BARI - Partirà da piazza del Ferrarese, a Bari, la pedalata cittadina “Due ruote per la vita” organizzata dall’associazione AgeBeo e Amici di Vincenzo onlus, insieme con Fiab Bari Ruotalibera e finalizzata ad una raccolta fondi per completare il Villaggio dell’Accoglienza a Bari.



Lo scopo del villaggio è dare un alloggio temporaneo alle famiglie di bambini e adolescenti con tumori ematologici e che si trovano a dover seguire le cure in una città non di loro residenza. Ridurre, per quanto possibile, i disagi delle famiglie che giungono nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari è la missione che l'associazione A.Ge.B.E.O. persegue da anni ospitandole in una “Casa Accoglienza” confiscata alla criminalità organizzata e concessa in comodato d’uso dal Comune di Bari (in Via Tommaso Fiore 120).



Un impegno di solidarietà che si è ulteriormente rafforzato con la decisione di costruire un vero e proprio Villaggio della Accoglienza con 10 unità abitative su un terreno confiscato alla criminalità organizzata in via Camillo Rosalba grazie alle donazioni e ai contributi raccolti con varie iniziative.



Costruito il rustico, ora bisogna completare la costruzione in modo da renderla agibile e funzionale.



Tra le tante iniziative sino ad oggi organizzate, ora c’è anche la pedalata cittadina “Due ruote per la vita”, con la partecipazione di tante altre associazioni.



L’appuntamento di sport e solidarietà è alle ore 16.30 in piazza del Ferrarese, muniti di due ruote ecologiche, da dove si partirà per raggiungere Parco Due Giugno, per una breve sosta per ricompattarsi, e da qui proseguire per viale Kennedy ed arrivare al costruendo Villaggio dell'Accoglienza, nella I Traversa di via Camillo Rosalba dove ci sarà un piccolo rinfresco e si potrà contribuire alla raccolta fondi acquistando un biglietto della lotteria di beneficenza con in palio una bicicletta.