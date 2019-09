Torna Distinguished Gentleman’s Ride per una festa di moto e altro

BARI - Mille motociclisti, forse anche di più visto le precedenti quattro edizioni, arriveranno a Bari per “Distinguished Gentleman’s Ride”, l’evento a scopo benefico promosso dal Motoclub Coolriders asd che si svolgerà domenica 29 settembre 2019, a partire dalle ore 9 in piazza della Libertà (davanti al Palazzo della Prefettura).



Provenienti oltre che da tutta la Puglia, anche dalla Basilicata, dal Molise e dalla Campania, i motociclisti si ritroveranno per sfilare nelle vie della città e per dar vita ad un insolito carosello di solidarietà in favore della ricerca scientifica per il tumore alla prostata e la salute mentale maschile che spesso porta al suicidio, per i quali, grazie ai fondi raccolti, si organizzeranno programmi di assistenza psicologica per la prevenzione dei suicidi.



Il messaggio che viene veicolato ad ogni edizione è anche quello di un modello di motociclista elegante, ben vestito e soprattutto prudente sulla strada e che, su motociclette classiche e vintage, si colloca indubbiamente fuori dagli stereotipi di persone ‘sporche e cattive’ che infrangono le regole.



Il Distinguished Gentleman’s Ride sfilerà, in contemporanea, attraverso il cuore di oltre 7.000 città in 110 Paesi, riunendo la comunità vintage di motociclisti di tutto il mondo. Il meeting point, a Bari, sarà in piazza della Libertà dove, al rientro dalla parata, si terranno attività d’intrattenimento con barbieri old style, musica e ballerini di Lindy Hop e con l’esposizione di moto nuove dei principali brand. In piazza Massari, invece, avrà luogo il consueto mercatino vintage mensile che in questa speciale occasione arricchirà la propria offerta.



“Quest’anno - ha spiegato Franco Di Terlizzi, presidente del Motoclub Coolriders asd - la manifestazione si confermerà come evento divertente e in continua crescita di adesioni, tra i partecipanti e anche tra gli spettatori, per una giornata all’insegna della solidarietà e dello stare insieme. Fare festa, è uno degli obiettivi dell’evento ma, ancora più importante, è la raccolta fondi in favore della ricerca scientifica”. A tal proposito è stato ricordato che non si potrà donare durante la manifestazione ma occorrerò registrarsi al sito mondiale di Gentleman’s ride oppure unirsi al gruppo Puglia Dapper.



Il tour della città quest’anno si fermerà nel centro che rimane la parte più attrattiva della città. Tra le novità di questa edizione l’angolo enogastronomico del blogger Baffetto Food, che fornirà a chi viene da fuori graditi consigli su come e dove mangiare piatti tipici in città.



La Distinguished Gentleman’s Ride è stata fondata nel 2012 a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa ed è ispirata a una foto di Don Draper, protagonista della serie televisiva statunitense “Mad Men”, a cavallo di una moto classica mentre indossa il suo abito migliore. Obiettivo dell’evento è quello di raccogliere fondi destinati alla ricerca medica.