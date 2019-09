Festival del cake design e alla ricerca per lotta al neuroblastoma

TRANI - Appuntamento da non perdere per gli amanti dell’arte culinaria e pasticcera in particolare: il weekend del 28 e 29 settembre 2019 si terrà, nel Palazzo San Giorgio di Trani, la quarta edizione di Puglia Cake Festival a scopo benefico.



Sarà un vero e proprio festival del cake design, uno spettacolo da vedere e da gustare. Giunto alla quarta edizione, il festival è punto di riferimento nazionale per questo tipo di eventi. L'arte di decorare le torte, utilizzando pasta di zucchero, ghiaccia reale, cioccolato plastico e altri elementi decorativi commestibili, è nata in Francia ma si è imposta rapidamente all’attenzione mondiale. Approdato anche in Italia, il Cake Design è diventato una vera e propria mania, che attira un numero di appassionati di anno in anno sempre più vasto e ha conquistato un posto di rilievo nel settore della pasticceria artigianale, ma con un tratto distintivo proprio nella presentazione del dolce, che deve essere prima di tutto bello, appariscente e scenografico.



All’evento parteciperà anche il Crazy Sugar Team, squadra composta da 16 artisti, che sarà impegnata in una dimostrazione sul campo, nella realizzazione di una torta monumentale per un omaggio al grande regista Franco Zeffirelli, recentemente scomparso e che nella sua lunga e strepitosa carriera è stato celebrato in Italia e nel mondo.



L’operazione avrà anche un importante risvolto benefico: «Abbiamo voluto dedicare la nostra presenza all’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma (Ail, ndr). Tutti i personaggi della composizione – spiega Claudia Losardo, artista del Crazy Sugar Team toccata direttamente dalla perdita di una cugina, Adele, per un Neuroblastoma e che ha già dedicato ad Associazione NB un evento la scorsa primavera – saranno messi all’asta e il ricavato sarà interamente devoluto alle associazioni, che saranno presenti anche all’interno del nostro spazio espositivo”. L’invito che il Crazy Sugar Team rivolge alla generosa gente di Puglia e non solo, è quello di visitare l’intera kermesse e di soffermarsi, anche solo per un attimo, a pensare che ogni piccolo gesto è prezioso per la ricerca scientifica e soprattutto per chi, come gli ammalati, conduce ogni giorno e in prima persona la lotta contro queste terribili malattie».



Ulteriori informazioni sull’evento sulla pagina Facebook Puglia Cake Festival.L’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma è un ente senza scopo di lucro nato nel 1993 presso l’Istituto “G. Gaslini” di Genova per volontà di genitori e oncologi, con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sul Neuroblastoma e, in seguito, sui Tumori Solidi Pediatrici. Oggi conta circa 120.000 sostenitori ed è attiva su tutto il territorio nazionale. In oltre 25 anni di attività ha destinato oltre 20 milioni di Euro alla ricerca scientifica.