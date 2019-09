Un corso per formare operai della pietra

LOCOROTONDO - Tra le figure professionali richieste in Puglia c’è quella degli operai specializzati della pietra. Un mestiere antico quanto necessario poiché mancano specialisti nonostante nella nostra regione siano indispensabili per i muretti a secco, gli edifici in pietra come i trulli o volte in muratura.



Poiché l’edilizia storica è in auge in Puglia, i muretti a secco sono sempre più richiesti, ad esempio, nelle ville, ma ci sono sempre meno operai specializzati, la Formedil-Bari ha pensato ad un corso mirato.



A novembre, a Locorotondo, prenderà il via Omest il primo corso di formazione per Operatori murari di edilizia storica cui è possibile candidarsi sino al 28 ottobre 2019. E’ il primo corso di questo genere in Puglia, concepito per formare figure professionali altamente specializzate: dal trullaro al restauratore di edifici in pietra, dal costruttore di volte in muratura a quello di muretti a secco.



L’ente per la formazione in edilizia del territorio, Formedil, creato negli anni ‘70 da Ance Bari e Bat e organizzazioni provinciali dei tre sindacati edili, ha quindi pensato ad un corso specialistico in collaborazione con i Comuni di Locorotondo, Alberobello, Monopoli e Castellana Grotte. Il corso è finanziato dalla misura P.O. Fesr/Fse Puglia 2014 – 2020 e ha preso le mosse da alcuni evidenze: il crescente interesse turistico nei confronti di trulli, masserie e dimore rurali che caratterizzano la Murgia Sud-Barese e la Valle d’Itria, il conseguente boom del relativo mercato delle ristrutturazioni immobiliari e la carenza di manodopera qualificata per la perdurante difficoltà nel necessario ricambio generazionale.



Il corso, a cui si accede previo colloquio e preiscrizione, è rivolto a 20 giovani disoccupati tra 18 e 35 anni che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione, residenti o domiciliati in Puglia.



«L’obiettivo del corso Omest – ha spiegato il presidente del Formedil-Bari Michele Matarrese - è quello di tramandare un mestiere, un sapere artigianale che rappresenta un tratto distintivo dell’identità territoriale e far sì che quelle competenze professionali smettano di essere un patrimonio di pochi e diventino un sapere di tanti, acquisibile nell’ambito di un vero e proprio percorso di apprendimento spendibile con efficacia nel mercato del lavoro».



Locorotondo sarà la sede delle lezioni, una città che, come ricorda il sindaco Tommaso Scatigna, ha posto «sempre attenzione allo sviluppo di queste figure professionali, anche con le annuali “Feste del trullo” che si svolgono nelle principali contrade del territorio, dove tutte le maestranze del settore si adoperano nella costruzione di un bene condivisibile con la comunità. La storia che caratterizza il nostro territorio deve tramandarsi grazie alle abili mani dei nostri giovani che sono anche il futuro della nostra terra: sia questo un punto di inizio fondamentale per sentirsi ancora di più parte integrante di questo meraviglioso territorio».



Novecento le ore di lezioni previste (circa un anno scolastico), di cui 380 di attività pratica di laboratorio e 270 di stage in aziende specializzate, incluso un’indennità per ogni ora di effettiva frequenza e il rilascio di un attestato di qualifica professionale. Va ricordato che da un paio di anni l’operatore murario di edilizia storica è inserito nel repertorio delle figure professionali della Regione Puglia, con pieno riconoscimento a livello europeo.



«Ci risulta che ad Alberobello – ha sottolineato il presidente di Ance Bari e Bat Beppe Fragasso - le imprese edilizie che si occupano di recupero di opere storiche si contano sulle dita di una mano e lo stesso succede a Locorotondo, dove le liste di attesa per un restauro fatto ad opera d’arte di un trullo o un muretto a secco superano l’anno. Più diffuso, purtroppo, è il lavoro a nero di artigiani con il noto pregiudizio in termini di sicurezza sul lavoro e concorrenza sleale. Con questo corso vogliamo intercettare tanti giovani disoccupati del territorio trasferendo loro competenze sempre più richieste dalle imprese».



Al termine del corso i giovani formati saranno in grado di utilizzare tecniche tradizionali e allo stesso tempo innovative, nell’ottica del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile. Per informazioni e preiscrizioni al corso contattare il Formedil-Bari (080.5351311 - info@formedilbari.it) o visitare la pagina web di Formedil