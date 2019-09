Il Politecnico presente al Marmomac con opere di architettura e design

BARI - Tre opere di architettura e design dal Politecnico di Bari-Dipartimento Dicar sono da oggi, 24 settembre 2019, in mostra a Marmomac a Verona, la più importante manifestazione mondiale dedicata al comparto della pietra naturale, alle nuove tecnologie di lavorazione, al design applicato, alla formazione, giunta alla 54ª edizione.



Si tratta di opere mostrate in anteprima all’esposizione che unisce antico e moderno, tra ricerca, tradizione e innovazione nel settore litico. Le opere proposte dal Politecnico di Bari sono in pietra naturale, sintetizzano e propongono, in chiave moderna e innovativa la visione, la storia che l’architettura pugliese e i suoi materiali lapidei possono avere in relazione all’ambiente. Tutto rispettando il tema dell’edizione 2019 “Naturality”, ossia la naturalità della pietra nel suo aspetto più puro che ne valorizza l’unicità e la geodiversità, sottolineate dall’inserimento in uno scenario green, allusivo al legame esistente tra mondo vegetale e minerale.



Le tre opere sono: Hortus Moduli, Tessuto Litico e Rifugi di pietra. Hortus Modul sarà presentato come prototipo innovativo di padiglione per esterni in pietra leccese. Cinque i moduli voltati stereotomici che lo compongono. Nell’insieme, rievoca i chioschi litici all’interno dei chiostri o dei parchi urbani ove trovare sosta e ristoro accanto al pozzo o alla fontana. Hortus Moduli è una reinterpretazione sinuosa e contemporanea del tema Hortus Conclusus ovvero degli antichi cortili di pietra. Il progetto, nato nel Dipartimento Dicar del Poliba (coordinatore, prof. Giuseppe Fallacara) in collaborazione con lo studio di fama mondiale Zaha Hadid Architects Code di Londra coniuga le tecnologie digitali di design, ingegneria, fabbricazione e scansione per preservare e aggiornare le tecniche e le tradizioni storiche della costruzione in pietra italiane. Una versione moderna dello spazio a volte, modulare e ripetitivo (seriale), del portico affacciato alla corte. Sarà presentato al Marmomac sotto forma di modello in scala ridotta e in scala reale tramite un frammento della struttura composta da tre maxi conci, fotografie e video. Alla realizzazione del progetto ha partecipato l’azienda salentina Pi.Mar di Cursi con i suoi laboratori. Tessuto Litico è invece stato pensato per la sezione Young Stone del Marmomac 2019 e sarà rappresentato da un prototipo innovativo ossia un tessuto costituito da tessere di marmo geometriche collegate mutuamente tramite una rete di acciaio. L’idea è quella di poter ‘rivestire’ con la pietra (come edera) un qualsiasi edificio dalla forma complessa a singola e doppia curvatura. Le tessere di pietra serpeggiante di Apricena diventano foglie per proteggere dal sole grandi spazi vetrati degli edifici. Al progetto, nato nel Poliba sotto la direzione del prof. Giuseppe Fallacara, ha partecipato, per la realizzazione, l’azienda CNC di Mola di Bari e Stilmarmo srl di Apricena.



I Rifugi di pietra saranno presentati in tre modelli in pietra a cupole diafane ‘apparecchiate’ secondo tecniche stereotomiche contemporanee. Gli spazi cupolati, oltre ad assolvere alla tradizionale funzione di chiudere e coprire gli edifici, possono essere immaginati come ‘rifugi’ per l’uomo all’interno di spazi naturali. Gli antichi trulli o le pajare, disseminati nelle campagne pugliesi, ne sono un chiaro esempio. Il rifugio/riparo cupolato è quindi un luogo dove potersi riposare in protezione nella natura, mimetizzandosi con essa, e anche un luogo da cui osservare la fauna nel totale rispetto dell’habitat in cui vive. Al progetto Poliba, a cura del prof. Giuseppe Fallacara, e degli architetti Roberta Gadaleta e Marco Stigliano ha collaborato per la fase esecutiva l’azienda francese di Troyes S.N.B.R..