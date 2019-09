Inaugurata la rinnovata Biblioteca

SANNICANDRO DI BARI - Dopo un anno di lavori, iniziati a settembre 2018 e terminati a luglio 2019, finalmente la città di Sannincando di Bari ha la Biblioteca comunale "Vito Bavaro" rimodernata grazie al progetto Smart in Puglia - Community Library, Biblioteca di Comunità.



Il contenitore culturale, fondato nel 1998, punto di riferimento della comunità di Sannicandro, ha visto riorganizzati gli spazi e integrati i servizi bibliotecari nel sistema attrattivo del Castello Svevo, sede della Biblioteca, il tutto finalizzato alla promozione di iniziative per aumentare visitatori e fruitori per offrire anche momenti di associazionismo. Nel complesso le varie stanze sono più colorate e quindi accattivanti e attraenti per varie età, e allo stesso tempo più moderne e tencologiche.



La finalità principale perseguita è stata quella di aggregare, all’interno del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro, tutte le attività culturali, attrattive, di interesse collettivo che possano portare i sannicandresi a sentirsi parte di una comunità unita. Ed è tutta la ocmunità locale che sarà coinvolto grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, quale gestore della Biblioteca, e la ricca rete associativa presente sul territorio, insieme ad una collaborazione con le scuole primarie e secondarie.



L'innovazione è stata garantita dal completamento della catalogazione informatizzata e la messa in rete anche dei patrimoni delle biblioteche scolastiche per migliorare la fruizione della biblioteca e consentire l’erogazione di nuovi servizi agli utenti attraverso il portale che offrirà servizi interattivi. Inoltre è stato migliorato il patrimonio librario attraverso il riordino, le nuove acquisizioni e l’implementazione dei servizi tra cui la realizzazione dello Spazio 0-12 e di cicli di iniziative per diverse fasce d’età per un ampliamento dell’utenza con particolare riguardo a quelle disagiate. Il coinvolgimento dei genitori nelle attività destinate alle fasce di età minore (0-6) produrrà ricadute in termini di crescita culturale. La scelta di arredi e attrezzature nonché dei nuovi sistemi di illuminazione è ispirata a criteri di sostenibilità ambientale e efficientamento energetico. Sarà attivo uno spazio di prima informazione per il front-office con il pubblico.



All'inaugurazione non sono mancati il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore regionale all'Industria del Turismo e della Cultura, Loredana Capone, il sindaco di Sannicandro Giuseppe Giannone ed il dirigente tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale Antonio D’Itollo.



Quella di Sannicandro di Bari è stata la decima biblioteca inaugurata per promuovere la cultura del libro nelle comunità pugliesi dove studenti, docenti, associazioni culturali, Comune e Regione hanno lavorato insieme per ogni singolo cittadino. Il progetto pugliese vuole far ‘tornare di moda’ le biblioteche, aprirle e farle tornare ad essere frequentate da chiunque per incontri e studi attraverso la conoscenza.