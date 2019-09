Per gli anziani e i non automuniti arriva l’isola ecologica itinerante

MODUGNO - L’isola ecologica per la raccolta differenziata di particolari rifiuti come quelli ingombranti, ad esempio, a Modugno diventa itinerante. Una scelta che l’Amministrazione Magrone ha voluto per venire incontro alle necessità di cittadini impossibilitati a raggiungere quelle fisse, come anziani, famiglie non automunite, disabili, e via dicendo, e dove si raccolgono rifiuti ingombranti, olii esausti di utenza domestica ed i rifiuti raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche).



Si tratta di un servizio sperimentale per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti differenziati con l’ausilio di un autocarro, attrezzato allo scopo, che si sposta da un quartiere all'altro di Modugno e vi sosta per venire incontro alle esigenze di tutti coloro che hanno difficoltà a raggiungere il Centro Comunale di Raccolta sulla strada provinciale per Bari. Un servizio che si aggiunge al sistema di raccolta rifiuti 'porta a porta' per fornire un ulteriore supporto alla differenziazione dei rifiuti. L’autocarro, dotato di vasche di contenimento, si posizionerò in giorni e ore predeterminate spostandosi per i seguenti quartieri: Cecilia, Porto Torres, Piscina Preti, Piazzali di Via Bitritto, parcheggio esterno Parco Padre Pio, zona Mercato giornaliero. Il servizio sarà espletato per tre giorni alla settimana durante le ore antimeridiane e avrà un operatore dedicato della ditta esecutrice del contratto per l'igiene urbana, ditta che dovrà porre in essere anche una capillare campagna di comunicazione perché vi sia la più ampia diffusione dell'utilizzo del nuovo servizio. Se la sperimentazione avrà un positivo riscontro da parte della cittadinanza, l'isola ecologica itinerante entrerà a pieno regime.



La speranza è quella di poter raggiungere un altro risultato positivo da aggiunge a quelli già raggiunti dal Comune in materia di gestione virtuosa dei rifiuti. A Modugno infatti la percentuale di raccolta differenziata è ormai attestata da tempo, e stabilmente, su una media del 70% e la produzione pro-capite dei rifiuti dal 2015 ad oggi è scesa da una media mensile di 43 kg ad una media di 33 kg. Risultati che hanno fatto sì che Modugno sia oggi inserita nella rete nazionale dei 300 comuni "Zero Waste".