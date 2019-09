Consegnato il trabucco del Levante per i lavori di recupero

BARLETTA - Il trabucco, macchina ingegnosa in legno utilizzata per la pesca a rete, non è solo tipico del Gargano. Un esemplare di questi giganti storici ed importanti per l’economia locale, posti sulla costa, già alla fine dell’800, è presente anche a Barletta dove l’Amministrazione comunale ha deciso di effettuare lavori di recupero e adeguamento funzionale.



A partire da oggi, 25 settembre, saranno avviati i lavori di recupero e adeguamento funzionale del Trabucco sul braccio di Levante a Barletta. Di questa costruzione e strumento di pesca restano solo alcune tracce a causa soprattutto dei danneggiamenti dovuti, oltre che del trascorrere del tempo, dalle condizioni atmosferiche subite.



Questa mattina, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Gennaro Calabrese, dal dirigente del Settore Lavori pubblici del Comune Donato Lamacchia, ha consegnato ufficialmente il bene storico al progettista e responsabile dei lavori Francesco Giordano e l’Ati che si è aggiudicata l’opera.



“E’ stato sin da subito volontà dell’Amministrazione comunale recuperare quel luogo che per la città è un simbolo e per i barlettani è parte di un orizzonte, lo skyline cittadino, del quale le nuove generazioni rischiano di essere private”, hanno detto il primo cittadino Cannito e l’assessore Calabrese.



Altri articoli interessanti

"Pronto per essere inaugurato il terzo trabucco del Gargano"

"La rinascita dei trabucchi per il futuro dei giovani"