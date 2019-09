Sfilata di spose d’epoca per una raccolta fondi per malate di cancro

BARI - Una sfilata di moda ed una gara di solidarietà per raccogliere fondi per le donne malate di cancro è in programma a Bari-Palese il 22 settembre 2019. Moda, bellezza, spettacolo ma, soprattutto, solidarietà, sono gli ingredienti della manifestazione di beneficenza ideata e promossa dalla onlus ‘Le ali del sorriso’, che avrà luogo all’interno di Villa Longo de Bellis, a partire dalle ore 19.30, con ingresso libero e gratuito.



“La sposa del ‘900”, questo il titolo dell’evento, vedrà sfilare la storia degli abiti da sposa: si partirà con il primo modello dei primissimi del ‘900 per arrivare, epoca dopo epoca, ad abiti contemporanei. Il tutto, naturalmente, sulle note delle musiche contestualizzate al periodo storico. Insomma, un vero e proprio excursus sulla storia del costume con abiti originali provenienti da collezioni private che saranno indossati dalle modelle e ‘accompagnati’ dal commento che illustrerà le stoffe e i materiali ma anche aneddoti e curiosità legati al rito del matrimonio e alla sua evoluzione nel tempo.



La villa d’epoca Longo de Bellis, con le sue scalinate e il suo viale alberato, si trasformerà in una vera e propria passerella e sarà la scenografia degli spettacoli che allieteranno la serata. Oltre alla sfilata, sono previste performance di danza e di musica dal vivo e, al termine della manifestazione, sarà offerto un momento conviviale a buffet per gli intervenuti.



“Più che di un evento si tratta di una gara di solidarietà”, hanno spiegato le ideatrici Donatella Mattia e Adele Pulice. La manifestazione, infatti, ha lo scopo di raccogliere fondi in favore delle associazioni che aiutano le persone malate di cancro. Una parte sarà destinata, ad esempio, all’acquisto di stoffe e alla successiva produzione di turbanti per le donne che si stanno sottoponendo a cura chemioterapica. Ospite della serata sarà il professor Francesco Schittulli, oncologo e presidente della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori.



Per raggiungere l’obiettivo, esercenti e attori del territorio hanno messo a disposizione le loro professionalità a titolo gratuito. “Questa solidarietà ci commuove e ci fa comprendere il senso del lavoro in squadra e dell’appartenenza a una comunità - hanno detto, ancora, le organizzatrici dell’evento - Le sposine sono il simbolo di tutte quelle donne che lottano ogni giorno per la vita e che hanno diritto alla loro femminilità. Il nostro sarà un piccolo gesto per far tornare il sorriso a tutte coloro che stanno combattendo una difficilissima battaglia.”