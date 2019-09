Vincitore di Assodj Festival 2019 si riconferma il bitontino Naglieri

BITONTO - Oltre tremila spettatori, al concerto finale del concorso Asso Dj Festival, hanno premiato il successo della IV edizione della rassegna organizzata dalla sezione barese di Assodeejay-Associazione Nazionale Deejay Artisti, dalla cooperativa Casm e dall’A.P.S. Dinamiche Culturali – che nella serata del 13 settembre 2019 ha proclamato il deejay più bravo.



Dopo un mese di workshop e dj set in piazza, con 8 appuntamenti dislocati tra Bari, Mariotto e Bitonto, e numeri da record come i 60 iscritti ai workshop, un mese di programmazione dedicata al mondo del djing, la formazione e i concerti live dedicati ai dj, la serata conclusiva che ha visto premiare il bitontino Andrew Naglieri. E’ lui il vincitore del contest, nonché ‘golden boy’ della musica elettronica. In realtà una riconferma per il dj bitontino, che già lo scorso anno aveva trionfato sul palco del festival. E ora avrà la possibilità di far conoscere al grande pubblico il suo talento grazie a una release con l’etichetta discografica ‘Overbeat records’ e un’esibizione live in un club di Ibiza nella prossima stagione estiva.



!Nell’attesa – spiega la responsabile di Assodeejay Bari e presidente di Dinamiche Culturali, Daniela Tatulli - hanno raccolto tutto il calore del pubblico accorso a Bitonto, per una serata all’insegna del ‘divertimento sano’, visto che in piazza non erano presenti, per nostra scelta, stand che vendessero bibite alcoliche. Ci ha fatto piacere notare che con la musica si abbattono le barriere generazionali: bambini, adolescenti e adulti si sono scatenati durante tutti i dj-set, apprezzando anche la scelta di offrire uno spettacolo che potesse unire suono, danza, teatro e coreografie di luce sui ledwall”. Con questo ‘abbraccio tra le arti’ si chiude l’edizione 2019 di Asso Dj Festival, che il prossimo anno promette di regalare un calendario di appuntamenti ancora più ricco e variegato.



L’obiettivo è rimasto lo stesso sin dall’‘edizione zero’ del 2015: raccontare le due facce del mondo dei dj, un settore in continua evoluzione. Si parte dal contesto professionale, con i 6 appuntamenti di formazione organizzati in collaborazione con Radio Uniba, Promusic Bari e con i partner tecnici Steinberg, Midi Music e Native Instrument. Workshop che hanno approfondito la conoscenza degli strumenti del mestiere (come i programmi di mixaggio Cubase e Traktor) e fornito nozioni fondamentali per chi lavora in radio, come nel focus dedicato al palinsesto radiofonico. Il tutto accompagnati da professionisti del settore e in location d’eccezione, come la sede di Promusic Bari, l’Ateneo dell’Università degli studi ‘Aldo Moro’ di Bari e il Torrione di Bitonto.



Prezioso il supporto del Comune di Bitonto città, tra l’altro, che consente una continua crescita, anno dopo anno, dell’evento come afferma il presidente nazionale di Assodeejay Mario Di Gioia.