Contest fotografico sui monumenti e piazze di Gravina e altri pugliesi

GRAVINA IN PUGLIA - Il Comune di Gravina offre la possibilità agli artisti di poter scoprire gli scenari architettonici, ambientali ed artistici della città attraverso un contest fotografico con premi. “Wiki Loves Monuments”, il concorso fotografico di Wikimedia Commons per promuovere l’arte, vede infatti l’adesione del Comune di Gravina in Puglia che ha aperto, a livello globale, gli scenari architettonici ed artistici insieme a 40 Paesi in tutto il mondo.



Il contest, aperto agli appassionati di fotografia, professionisti o amatori, senza limiti di età, è promosso dal database multimediale connesso a Wikipedia. Gli aspiranti vincitori, a pena di esclusione dalla gara, potranno fotografare le piazze dell’asse monumentale, il pianoro della Madonna della Stella, nonché il Ponte acquedotto, rientranti nella diretta disponibilità dell’Ente e confluiti nella lista dei beni che è possibile immortalare. C’è tempo sino al 30 settembre 2019.



L’iniziativa, come riconosciuto dallo stesso sindaco Alesio Valente, consente la «possibilità importante per promuovere la nostra città, le cui immagini finiranno in uno dei degli archivi digitali più grandi del mondo ed è anche una occasione per i nostri fotoamatori per cimentarsi nella sfida di ritrarre le nostre bellezze da angoli inediti».



La partecipazione al “Wiki Loves Monuments” è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione sul sito Wikimedia Commons, ove sarà necessario inserire il proprio indirizzo e-mail, primo passaggio di una procedura i cui dettagli sono pubblicato sul sito web creato appositamente. Le immagini per partecipare al concorso possono essere inviate entro le ore 24 del 30 settembre 2019. Oltre alla città di Gravina ci sono tante altre per ciascuna provincia della Puglia, per conoscerle basta visionare l'elenco di città e monumenti richiesti. Sedici i paesi per la Città Metropolitana di Bari, tra cui c'è appunto Gravina con 10 foto per altrettanti monumenti, due i paesei per la Bat, tre per la provincia di Brindisi tra cui lo stesso capoluogo, 13 per la provincia di Foggia, dieci per quella di Lecce e 10 per Taranto.