Aquathlon regionale, gli atleti del Cus Bari vincono 5 medaglie

BARI - Nove atleti triathlon del Cus Bari hanno difeso bene i colori dell’Ateneo di Bari. Cinque i vincitori di medaglie nell’Aquathlon della Torre svoltosi a Santa Sabina-Carovigno, valido per il Campionato regionale Aquathlon classico, lo sport multidisciplinare in cui gli atleti sono impegnati in prove di nuoto e corsa in successione.



Nel week end 24 e 25 agosto 2019, hanno corso per 2.500 metri e nuotato per 1.000 m, ed i nove studenti dell’Università di Bari hanno portato a casa un primo posto, due secondi posti e due medaglie di bronzo. Le gare si sono rivelati non facili per le condizioni climatiche non facili a causa del clima afoso e del mare molto mosso per via del maestrale, per uno sport di resistenza come l’Aquathlon che vede gli atleti impegnati in prova di 2,5 km in corsa e 1 km di nuoto senza interruzione. Le prestazioni degli universitari giunti da Bari sono state degne di nota. In particolare si è aggiudicato il gradino più alto del podio e il titolo regionale nella categoria M1 Leandro Fanfani. Secondi invece Roberto Mannese, nella categoria JU, e Giacomo Susco, nella categoria M1, mentre terzi sono stati Franco Mannese, nella M2, e Alessia Bechi, per la categoria femminile assoluta.



In gara erano pure: Chiara Morgese, Vito Di Mauro, Nicola Francesco Fracchiolla e Franco Tota. Il numero corposo di partecipanti insieme con le vittorie conquistate rappresentano un grande orgoglio per il Cus Bari, che porta a casa tanta soddisfazione per i progressi dei suoi ragazzi e un titolo regionale di categoria in un evento sportivo che ha visto la partecipazione di numerosi atleti da tutta la Puglia e non solo.