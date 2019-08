Quattro serate con film gratuiti per la rassegna 'Terra Mia'

CASTELLANA GROTTE - Il fascino del cinema di “casa nostra” nel chiostro del Palazzo Municipale di Castellana Grotte. Dal 2 al 5 settembre 2019 si svolgerà la rassegna cinematografica “Terra Mia” a cura della Fondazione Apulia Film Commission e dell’Amministrazione comunale di Castellana Grotte. Ad aprire le proiezioni, tutte gratuite e con avvio alle ore 20.30, "Il primo incarico" di Giorgia Cecere, con Isabella Ragonese e Francesco Chiarello.

Nei giorni successivi il programma prevede: "In grazia di Dio", di Edoardo Winspeare con Celeste Casciaro e Laura Licchetta (3 settembre); "Mine vaganti", di Ferzan Ozpetek con Riccardo Scamarcio e Alessandro Preziosi (4 settembre); "La Guerra dei Cafoni", di Davide Barletti, che per l'occasione sarà presente alla proiezione, e Lorenzo Conte con Claudio Santamaria (5 settembre).



Il progetto è nato da una proposta di realizzazione di una rassegna cinematografica di Apulia Film Commission al quale l’Amministrazione Comunale di Castellana Grotte, su indicazione dell’assessorato comunale alla Cultura ha voluto partecipare, col fine di incentivare la destagionalizzazione e la diversificazione dei flussi turistici oltre che per favorire la conoscenza del territorio e della Fondazione stessa consentendo, pertanto, alla cittadinanza di scoprire alcuni dei lavori più celebri ed importanti finanziati dall’Apulia Film Commission e girati proprio in Puglia.