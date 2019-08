Il New York Times invita a visitare la Puglia

BARI - Un meraviglioso scorcio di San Vito a Polignano, dietro le colorate barche dei pescatori, troneggia sotto il titolo “Drifting through Puglia, Italy’s Heel” (in italiano “Alla deriva attraverso la Puglia, Tacco d’Italia”). La testata americana più letta negli Usa “The New York Times” dedica alla Puglia un articolo pubblicato il 27 agosto 2019 a firma di Sebastian Modak nella rubrica Travel sui viaggi. La stessa testata a gennaio scorso, in un altro articolo, aveva inserito la nostra regione tra le 52 mete da visitare nel 2019, come riportato anche da Puglia positiva.



Il New York Times, ancora una volta esalta la Puglia tra bellezze, bontà, storia, cultura e accoglienza, definendola (attraverso l’autore dell’articolo) “il posto perfetto per lasciarsi trasportare”. Lecce è descritta, e non potrebbe essere altrimenti almeno da chi dimostra di aver colto appieno le bellezze della città, "un capolavoro barocco di una città fatta di calcare giallo limone, spesso definita la Firenze del Sud”. Non solo. Nell’articolo si legge che “confrontare la Puglia con qualsiasi altro posto significa farle un danno". Per Modak, che ha trascorso sei giorni in Puglia per conoscerla, viverla e descriverla afferma di aver “trovato un posto troppo complesso e vario per racchiuderlo in una semplice definizione". Racconta pure di Martina Franca dove oltre ad averne apprezzato bellezze architettoniche e agricole, si è deliziato con pietanze tipiche quali orecchiette con le rape, fave e cicorie e capocollo, con tanto di "food coma" (letteralmente sarebbe “coma da cibo,”ma noi del Sud Italia sappiamo bene che si riferisce al quel piacevole senso di sonnolenza tipico del post pranzo).



Nell’articolo ci sono descrizioni incantevoli dei sentieri di campagna e delle spiagge, tra queste ultime ha visitato Polignano a Mare dove ha trovato spiagge affollate e poi San Vito, dove è rimasto incantato dalle barche colorate e dall’omonima Abbazia del decimo secolo. Tra le tappe non è mancata Alberobello con i suoi trulli, tra campagne e masserie, e poi ancora in Salento a Santa Maria di Leuca. Il consiglio è quello di girare liberamente e scoprire così ogni angolo della Puglia ricca di storie, aneddoti, gente e soprattutto tanto buon cibo tra cui le bombette di Martina Franca e i pasticciotti di Lecce. Luoghi dove è possibile mangiar bene e rilassarsi.



Il reporter americano è rimasto decisamente colpito e affascinato dalla nostra Terra al punto da ritenere che sei giorni siano stati troppo pochi perché in Puglia c'è tanto da vedere, da sperimentare e le emozioni sono fortissime. “Il suo racconto come quello di tanti altri giornalisti o semplici turisti sui social, fa emergere il vero Dna della Puglia che colpisce non soltanto per la sua bellezza ma per la capacità del popolo pugliese di connettersi con chi arriva in Puglia e donargli il suo racconto e la sua accoglienza. Ed effettivamente la Puglia suscita emozioni uniche anche nel panorama delle regioni italiane, visto che secondo Codacons è la preferita anche dai turisti italiani per le vacanze estive”, ha commentato l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone. !Quella del New York Times non è che l’ultima conferma di una ‘annata’ veramente ottima per il turismo in Puglia. “Il nostro impegno come Regione e quello di tanti operatori turistici pugliesi sta dando i suoi frutti e su questa strada dobbiamo continuare e migliorare sempre”. A confermarlo sono i tanti turisti americani che vengono sempre più in Puglia, soprattutto negli ultimi due anni, e che nei primi 7 mesi del 2019 sono cresciuti del 14% per gli arrivi e del 16% per le presenze.