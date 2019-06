Sei le postazioni per Classica Lab, l’evento musicale pubblico

FRANCAVILLA FONTANA - Sei postazioni, sparse nel centro storico di Francavilla Fontana, faranno da palcoscenico e scenario alla nuova edizione di Classica Lab, il progetto dedicato alla musica nei luoghi storici della città per creare un connubio tra bellezze architettoniche e il fascino dell’armonia.



L’appuntamento è per il 6 luglio 2019, dalle ore 18 sino a mezzanotte, organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Agimus di Francavilla Fontana e con la direzione artistica del maestro Antonio Curto.



Le postazioni saranno in prossimità di Castello Imperiali, corso Umberto I, via Roma, piazza Dante, largo San Marco e piazzetta San Giovanni. La postazione di via Roma, denominata “Carissimo”, sarà riservata alla musica moderna, ed in particolare vedrà all’opera batteristi e cantanti di musica leggera.



“Per il secondo anno consecutivo Francavilla si vestirà di note musicali – ricorda il sindaco Antonello Denuzzo – Classica Lab è una manifestazione suggestiva che regala a cittadini e turisti forti emozioni con la scenografia unica del Centro Storico. La nostra Amministrazione crede molto in questo evento che ha il merito di valorizzare la nostra Città grazie al talento di tanti artisti che donano la propria musica.”



L’evento, patrocinato da Miur, Mibact, Fondazione Matera 2019 e dalla Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana", è aperto a tutti gli artisti che abbiano voglia di esibirsi in pubblico. Chi volesse prendere parte a Classica Lab potrà fare richiesta di adesione gratuitamente in modalità online sul sito della AgiMus Francavilla.



“Classica Lab è un evento che mi inorgoglisce – dichiara il direttore artistico Antonio Curto – Francavilla Fontana si dimostra un terreno fertile per la musica. Lo dimostra l’ottimo successo della Scuola Musicale e il seguito delle iniziative legate alla musica. Classica Lab rappresenta la punta di diamante di un movimento ben consolidato che punta a crescere sempre di più”.