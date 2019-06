Il Comune di Taranto cerca, per concorso, 9 unità professionali

TARANTO - Come annunciato, alcuni giorni fa dal Comune di Taranto, sono stati pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di personale vario. Si tratta di un totale di 9 unità per diverse figure professionali e tutte per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato: uno come istruttore tecnico amministrativo categoria C; un altro per istruttore direttivo informatico amministrativo categoria D/1 e un terzo per istruttore direttivo economico finanziario amministrativo categoria D/1; mentre sono sei i posti di custode categoria A riservati a categorie protette per la copertura della quota d’obbligo secondo legge 68/99. I bandi sono tutti pubblicati sul sito del Comune di Taranto nella sezione concorsi.



Gli interessati possono, attraverso la piattaforma attiva sul sito del Comune gestire tutta la fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.





"Si tratta - fa sapere l’assessore alla Risorse umane, Pietro Paolo Castronovi - dei concorsi previsti in applicazione al piano assunzionale redatto a novembre dello scorso anno e che ha già visto l'assunzione di vigili urbani ed istruttori economici finanziari”. Le figure richieste sono laureati informatici, laureati in materie economiche finanziarie e geometri. Lo stesso assessore annuncia che nelle prossime settimane sarà pubblicato un concorso per istruttori amministrativi informatici.