Tre concerti gratis in piazza tra gli eventi per l'estate a Martina

MARTINA FRANCA - Tre concerti e una tappa del festival itinerante dedicato al pianoforte sono alcuni degli appuntamenti di richiamo per turisti in vista dell’estate a Martina Franca. A partire dal 30 giugno e sino ad agosto 2019 le note musicali allieteranno spettatori risuonando la sera in piazza ed offrendo spettacoli gratuiti.



Tre gli ospiti attesi per Happy Casa Summer Festival: The Kolors (30 giugno), Fausto Leali (6 luglio) e Giusy Ferreri (14 luglio), tutti con inizio alle 21.30 in piazza d’Angiò e tutti ad ingresso libero. I tre concerti, organizzati dal Comune di Martina Franca–Assessorato al Turismo e Happy Casa Store, main sponsor che l’Amministrazione comunale ringrazia, regalerà alla città di Martina Franca una estate di musica con delle manifestazioni che accontenteranno tutte le fasce d’età.





Il 6 agosto, invece, Special Event Piano Lab “Martina Vento d’estate” (ore 21,30 - Atrio Ateneo Bruni, ingresso con ticket) per il festival itinerante organizzato dalla Ghironda in collaborazione con il Comune di Martina Franca. Per la prima volta, in concerto dal vivo in Italia, ci sarà l'osannato pianista sudcoreano, Yiruma, autore di grandi successi internazionali come “River Flows In You”, “Indigo”, “Love Hurts” e “Kiss The Rain”. Yiruma, classe 1978, tra i pianisti più amati in tutto il mondo, si esibirà per l'esclusivo “Yiruma Concert Indigo in Italy” in anteprima a Martina Franca.



Oltre i concerti, in programma per “Martina, vento d’estate” anche spettacoli per bambini, cabaret, concerti, mostre, feste religiose e molto altro: nuovi eventi e iniziative ormai tradizionali animeranno l’estate martinese con un calendario diversificato e che si arricchisce ogni giorno di nuove manifestazioni. Il 16 giugno l’avvio con il Festival dei giochi, mentre i prossimi appuntamenti saranno dal 21 al 23 con la Festa della Musica (il 21 giugno si celebra la giornata internazionale della musica) in piazza XX Settembre, piazza Maria Immacolata, piazza Plebiscito con spettacoli musicali, pop art, musica pop dagli anni ‘50 ai giorni nostri, mentre per i bambini il 28 e il 29 giugno ci sarà la “Notte bianca dei bambini” nel centro storico dalle ore 18 alle 23.



Da non perdere la mostra dedicata ad Andy Warhol allestita, sino ad agosto 2019, nel Palazzo Ducale e intitolata “Andy Warhol – L’alchimista degli anni Sessanta”, mentre il 4 luglio sarà inaugurata l’esposizione “100 anni Paolo Grassi” sempre nel Palazzo Ducale. Ricco il mese di agosto tra musica, arte, enogastronomia, corteo storico (8 agosto) e villaggio medievale (9 agosto), la festa Patronale dedicata alla Madonna dell’Assunta, il Festival dei Sensi della Valle d’Itria (dal 23 al 25 agosto) ed in contemporanea la tre giorni del Festival del Cabaret. Non mancheranno, per tutta l’estate, escursioni tra natura, storia e laboratori del gusto nel Centro visite Bosco delle Pianelle (su prenotazione via email a info@riservaboscopianelle.it) organizzato dalla cooperativa Serapia. Il programma completo degli eventi è pubblicato sul portale web del Comune di Martina Franca.