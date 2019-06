Per la festa della musica concerto di tre soprani nel museo

CANOSA DI PUGLIA - Anche la città di Canosa di Puglia vuole celebrare la Giornata internazionale della musica, istituita 25 anni fa, e lo farà nel Polo Museale della Puglia-Museo Archeologico nazionale il 21 giugno con un concerto per soprani intitolato “Musica è in canto”.



A partire dalle ore 20 (il museo sarà aperto in via straordinaria sino alle ore 23) nella suggestiva cornice dell’atrio di Palazzo Sinesi, sede del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, si potrà assistere al concerto per soprano, della durata di circa un’ora, con Ester Ferrara, Denise Graziano e Enza Petrignani. Le cantanti intoneranno arie di Puccini, Mascagni, Händel, Rossini, Verdi, Bellini, Mozart e Donizetti.



