Il via all’estate con la festa del gelato

MARGHERITA DI SAVOIA - L’estate per molti è sinonimo di mare ma pure di gelato. Ed è proprio da questo dolce fresco, colorato e saporito che nasce la “Festa del Gelato” a Margherita di Savoia, in programma il 20 giugno 2019, giorno della vigilia del solstizio d’estate. L’appuntamento aprirà, di fatto, ufficialmente il cartellone dell’Estate Margheritana 2019 predisposto dall’Amministrazione comunale di Margherita di Savoia: l’evento inaugurale prenderà il via alle ore 19 in piazza Libertà, con una festa allegra e gustosa per tutte le età.



L’evento, organizzato dal Comune di Margherita di Savoia in collaborazione con la Pro Loco, vedrà la partecipazione dei maestri gelatai salinari che proporranno tanti gusti, tradizionali ed innovativi ma soprattutto golosi e rinfrescanti. Prevista anche animazione per bambini, con la presenza di giocolieri e giochi gonfiabili, e musica dal vivo con la band “I Merli”. L’ingresso è gratuito e con l’acquisto di un ticket per la degustazione di quattro coni si riceverà in omaggio un gadget per i bambini.





>





«Con questo evento – dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto – si apre l’Estate Margheritana 2019, il cui cartellone è stato predisposto dall’Amministrazione comunale di concerto con l’assessore al Turismo Grazia Galiotta e che sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni: sono previsti tanti piccoli ma interessantissimi appuntamenti nei mesi di giugno, luglio e agosto con eventi che spaziano dalla musica al cinema al teatro. L’Amministrazione comunale sta lavorando con grande accortezza per offrire a turisti e residenti un programma interessante e che incida il meno possibile sulle casse del Comune con eventi a costo zero o comunque dai costi contenuti. Il gesto che proponiamo è fortemente simbolico: aspettare tutti insieme l’arrivo dell’estate assaporando le bontà dei nostri maestri gelatai che non mancheranno di deliziare i nostri concittadini e i graditi ospiti già presenti in paese».