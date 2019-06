Per la pulizia arrivano minispazzatrici elettriche dell’Amiu

TRANI - Le strade, le piazze e persino e le aiuole di Trani saranno più pulite grazie a mini spazzatrici elettriche, quindi ecologiche e non inquinanti, che l’Amiu Trani ha deciso di ‘adottare’ a supporto dell’igiene urbana innovando il servizio e affidandosi alla tecnologia.



L’Amiu ha infatti potenziato il servizio di igiene urbana nella città di Trani con l’attivazione del servizio di pulizia attraverso mini spazzatrici elettriche che aspirano i rifiuti urbani. Si tratta di macchine elettriche ideali per l’utilizzo in aree pedonali in quanto rispettose dell’ambiente e abbastanza maneggevoli. Grazie alla alimentazione elettrica al 100% non hanno alcun tipo di emissioni inquinanti in atmosfera. Nelle ore pomeridiane e serali le mini spazzatrici elettriche saranno in funzione nelle due aree di maggior afflusso: Colonna e area compresa tra Porto e Cattedrale. Nelle ore mattutine le mini spazzatrici saranno presenti e attive in tutti i quartieri della città di Trani.





“Credo sia sotto gli occhi di tutti - dichiara il sindaco di Trani Amedeo Bottaro - l’impegno che l’Amministrazione comunale e l’Amiu in maniera congiunta stanno profondendo per alzare il livello dei servizi al cittadino. Tutto questo in un periodo storico in cui come Amministrazione siamo anche riusciti a ridurre i costi della Tari, tra i pochi Comuni in Italia ad essere riusciti a farlo. Grazie ai nuovi mezzi riusciremo a garantire tramite Amiu non solo interventi puntuali e specifici nell’area storica ma riusciremo a raggiungere con più facilità e migliori risultati anche le periferie”.



Per mantenere la città pulita ci sarà bisogno anche della collaborazione dei cittadini che sono invitati a non gettare a terra alcun tipo di rifiuto, gomme da masticare e cicche di sigarette comprese. Un modo anche questo per accogliere al meglio i turisti e presentare la città in maniera attrattiva.



“Amiu spa - scrive l’amministratore unico Gaetano Nacci - punta e investe sul miglioramento del servizio di igiene urbana con strumenti green e altamente tecnologici. Le mini spazzatrici elettriche, di piccole dimensioni e silenziose, sono indicate per una città con le caratteristiche di Trani visto l’alto numero di turisti e visitatori che la affollano molti mesi l’anno”.