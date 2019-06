Parte da qui l'itinerante “Festival Costa dei Trulli” con 11 eventi

FASANO - Cinque città per 11 appuntamenti con il secondo “Festival Costa dei Trulli”con ospiti d’eccezione del panorama musicale italiano e internazionale, che dal 17 giugno al 31 agosto terranno concerti itineranti a Fasano (4 con quello di apertura), Monopoli (4 tra cui quello di chiusura), Conversano, Castellana Grotte e Alberobello.



Il cartellone, sotto la direzione artistica di Gaetano Partipilo, prevede 7 spettacoli ad ingresso libero, che si terranno per tutta l’estate. Realizzato con il contributo di Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020), patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari il “Festival Costa dei Trulli” è anche cultura, arte, reading, per offire un’ampia scelta di proposte culturali allo scopro di fare rete tra i Comuni, superando i campanilismi, al fine di valorizzare le bellezze e la cultura dei luoghi, creando una fonte di benessere per chi vive il territorio e un’ulteriore occasione di attrattività e per chi lo sceglie come meta delle vacanze. La carta vincente è, infatti, l’unione delle forze tra i Comuni, e in questa seconda edizione sono coinvolti per la prima volta Conversano e Castellana Grotte. Il programma di eventi è ricchissimo, si passa dalla musica leggera di qualità a proposte più ricercate o di nicchia, come ad esempio la musica lirica e il tango. Ogni appuntamento si svolgerà nei luoghi più suggestivi, dai borghi antichi alle cattedrali e ai porti, sino al magico Trullo Sovrano, patrimonio Unesco.





Le Vibrazioni, Amanda Sandrelli, Diodato, Gaetano Partipilo, Luca Carboni, Ex-Otago, Tiromancino, Gazzelle, Max Gazzè sono alcuni dei nomi che saranno coinvolti in questa seconda ed effervescente edizione del festival. I primi a regalare emozioni al pubblico saranno Le Vibrazioni, il gruppo capitanato da Francesco Sarcina, accompagnato da Stefano Verderi, alla chitarra e tastiera, Marco Castellani al basso e Alessandro Deidda alla batteria. Saranno loro ad aprire il festival con un evento gratuito il 17 giugno, con inizio alle ore 21 (in piazza Ciaia) a Fasano. Una data esclusiva che il gruppo ha voluto regalare ai fan in Puglia, prima di prepararsi, a settembre, per il tour europeo e che aprirà il “Festival Costa dei Trulli”. Dal pezzo sanremese “Così sbagliato” ad “Amore Zen”, Le Vibrazioni riproporranno i tanti brani di successo di cui sono autori.



La seconda data è a Monopoli dove difficile sarà rimanere indifferenti al ritmo coinvolgente e sensuale del tango, e più di qualcuno sarà portato a ballare una milonga improvvisata, il 26 giugno, ore 21 (sagrato della Cattedrale, ore 21), altro evento gratuito, durante lo spettacolo di Alfonsina Y El Mar: storia di tango e passioni. Con Amanda Sandrelli, l’attrice, accompagnata da Giampaolo Bandini alla chitarra e Cesare Chiacchiaretta al bandoneon, interpreterà le pagine più suggestive di alcuni dei poeti più famosi della storia argentina. Il titolo dello spettacolo è dedicato alla vita avventurosa e piena di coraggio di Alfonsina Storni, poetessa argentina di origine ticinese, vissuta nel primo Novecento. La serata è stata organizzata in collaborazione con il festival “Ritratti”.



Uno dei giovani talenti più apprezzati nel panorama musicale italiano Diodato, artista carismatico, capace di incantare con le sue doti vocali e la sua presenza scenica, si esibirà gratuitamente il 7 luglio, ore 21, in piazza Ciaia a Fasano (evento gratuito) e porterà avanti il suo tour iniziato con l’uscita del nuovo singolo “Il commerciante” (Carosello Records), che culminerà con la pubblicazione del nuovo album, verso la fine dell’anno.



Il Festival raggiunge Castellana Grotte il 21 luglio, ore 21, e propone un suggestivo spettacolo di danza “Intrecciando Puccini” realizzato proprio all’interno delle grotte, in collaborazione con la scuola di danza World Dance Movement (evento gratuito). Le eroine delle opere di Puccini vengono presentate in una coreografia unica e densa di emozioni. In scena 10 performer per il nuovo progetto coreografico realizzato da Giulia Staccioli, nato da un’idea originale di Vito Cassano, e realizzato con il contributo dei maestri-coreografi di Accademia Kataklò Fabrizio Calanna, Vito Cassano e Alberta Palmisano.



Ancora lirica, ancora un’opera di Puccini, la Turandot, che verrà proposta il giorno di San Lorenzo, il 10 agosto, ore 21 a Conversano, dal maestro direttore Angelo Schirinzi, regia di Luigi Travaglio, con la partecipazione della Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” e il coro Accademia Città della Musica. L’evento si terrà in un’insolita location per un’opera lirica: corso Morea (ingresso sarà a pagamento, per informazioni 080.4950349 – 392.8825885, o via Di Vagno n. 6 a Conversano). Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Festival Bandalarga.



Tra le location scelte per il festival non poteva mancare il Trullo Sovrano, Alberobello il 13 agosto, ore 21, ospita il grande ritorno di “Joanna Teters and Family Affair”. L’americana Joanna Teters cantante e compositrice torna a riproporre il suo repertorio di brani inediti, accompagnata dai “The Family Affair” il quartetto composto da illustri e apprezzati musicisti italiani riconosciuti in tutto il mondo: il bassista e compositore Fratello Joseph Bassi, il pianista/tastierista Seby Burgio, Gaetano Partipilo al sax tenore e Dario Panza alla batteria. Ha raccontato le storie d’amore e le relazioni di un’intera generazione ed ha continuato a posare il suo sguardo sul reale riportandolo poi nelle sue canzoni.



Luca Carboni, cantautore bolognese, torna in Puglia e il 16 agosto, ore 21, in piazza Vittorio Emanuele a Monopoli ripercorrerà la sua lunga carriera (evento gratuito). Il pop d’autore di Carboni nel live sorprende con uno show colorato, in cui le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale che vive di una scaletta con i grandissimi successi e le canzoni, sempre ai vertici delle classifiche radiofoniche, degli ultimi due progetti Pop-Up e Sputnik. Un percorso nel tempo, in cui è possibile ascoltare anche sonorità diverse, appartenenti ad altre epoche.



Grande attesa per gli Ex–Otago il 17 agosto, ore 21, in piazza Ciaia a Fasano (evento gratuito). La band rivelazione del Festival di Sanremo, stanno girando l’Italia con “La notte chiama tour”, prodotto da Magellano Concerti. Sul palco si esibiranno in uno show spettacolare fatto di grande musica ma anche di visual, emozioni, momenti di riflessione e tante sorprese. E soprattutto le canzoni del loro nuovo album Corochinato, uscito a febbraio.



Tra gli artisti già annunciati in anteprima ci sono i Tiromancino. Il nuovo singolo “Vento del Sud”, i grandi successi di sempre e altri inediti: ecco lo straordinario sound che regaleranno i Tiromancino dal vivo il prossimo 24 agosto, ore 21 a Monopoli - Cala Batteria (area portuale; evento a pagamento). Federico Zampaglione (voce e chitarra), Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere) saranno accompagnati ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno per regalare al pubblico una serata indimenticabile.



Penultimo appuntamento il 25 agosto, ore 21 con i Gazzelle, in piazza Ciaia a Fasano (evento a pagamento). Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, Flavio Pardini (questo il suo vero nome) scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità, ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. A Costa dei Trulli porterà il suo “Punk Tour – Estate 19”, il tour che prende il nome dal suo ultimo album.



A chiudere il Festival l’atteso Max Gazzè il 31 agosto a Monopoli Banchina Solfatara (via Cristoforo Colombo, evento a pagamento www.ticketone.it). Torna al suo primo amore, la musica live, e girare l'Italia in concerto. Così dopo il tour per i 20 anni de “La Favola di Adamo ed Eva” e il successo di “Alchemaya”, Gazzè ritorna sui palchi d’Italia con un grande concerto con il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Insieme a lui, in questo nuovo viaggio, i suoi musicisti di sempre: Giorgio Baldi (chitarre), Cristiano Micalizzi (batteria), Clemente Ferrari (tastiere) e Max Dedo e una particolarissima sezione fiati, l’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito web Costa dei Trulli.