Fondazione Pascali: laboratori e workshop tra Italia e Grecia

POLIGNANO A MARE - Laboratori d’arte e workshop, tra l’Italia e la Grecia, sono l’opportunità offerta nel settore della ceramica, del mosaico innovativo e dei tessuti a 30 giovani artisti pugliesi di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Lo prevede il bando per la selezione curata dalla Fondazione “Pino Pascali - Museo d’Arte Contemporanea” di Polignano a mare, con partner Cna (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), Piccola e Media Impresa di Bari, Regione Puglia-Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro, l’Unione Regionale dei Comuni delle Isole Ionie, la Camera di Lefkada e la Galleria Municipale di Corfù.



L’iniziativa ha come capofila proprio la “Fondazione Pascali” e rientra nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera “Craft Lab”, finanziato dal Programma “Interreg Grecia-Italia 2014-2020”, con il concorso del Dipartimento Sviluppo Economico e Innovazione della Regione Puglia, della Cna e di due partner greci. Il progetto è finalizzato a promuovere l’imprenditorialità giovanile e la nascita di start-up attraverso la riscoperta di antichi mestieri legati in particolare all’artigianato, nel settore della ceramica, del mosaico e del tessuto, valorizzando il patrimonio artistico e l’identità culturale comune tra la Puglia e la Grecia.





>





In questo contesto, 30 giovani artisti, artigiani e designer, professionisti dell’arte e della creatività, saranno i protagonisti di laboratori itineranti, istituiti in 6 residenze tra la Puglia e i Comuni delle Isole Ionie in Grecia, per la formazione di giovani start-upper nell’apprendimento di tecniche tradizionali e di come coniugare l’artigianato tradizionale con la tecnologia e il design, miscelando sinergicamente arti e mestieri del passato con le innovazioni del nostro tempo. Obiettivo finale la costituzione di servizi e strumenti per favorire la nascita di nuove start-up e la capitalizzazione della politica regionale nel settore artigianale e dell’industria creativa.



Per quanto riguarda la Puglia, i laboratori si svolgeranno a Grottaglie (per il settore ceramica), a Gravina di Puglia (per il mosaico) e a Martina Franca (per il tessuto), mentre per la Grecia, le attività si svolgeranno, rispettivamente a Corfu, Kefalonia e Lefkas. Ogni laboratorio prevede delle sessioni pratiche di complessive 120 ore, da realizzarsi in 4 settimane (30 ore per settimana) nel periodo da luglio ad ottobre 2019, con la pausa estiva nel mese di agosto. L’iniziativa è rivolta a studenti, laureandi e laureati interessati ad avviare o consolidare una attività lavorativa imprenditoriale in uno dei tre settori di riferimento del progetto (ceramica e terracotta, mosaico innovativo, tessuto). L’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 13 del 12 giugno 2019. Per ogni ulteriore informazione è possibile scaricare l’avviso pubblico