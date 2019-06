Torna Bimbimbici con 6 punti di partenza e arrivo al Punta Perotti

BARI - Domenica 9 giugno torna a Bari Bimbimbici, la manifestazione nazionale in bicicletta dedicata ai bambini e ai ragazzi con i loro genitori. L’evento, nato nel 2000 e promossa da Fiab, come sempre mira ad incentivare la mobilità sostenibile e l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto che rispetta l’ambiente. Bimbimbici si concretizza in una pedalata in sicurezza tra le vie cittadine che si svolge ogni anno nel mese di maggio rivolgendosi principalmente a bambini e ragazzi, ma naturalmente è aperta a tutti i cittadini di ogni età che abbiano voglia di partecipare a quella che diventa una festa per l’ambiente, per la ‘due ruote’ più amata e per dimostrare amore per la propria città. L’iniziativa nasce con l’intento primario di promuovere l’uso della bicicletta tra i più giovani.



Bimbimbici mira a sollecitare una riflessione generale sulla necessità di creare zone verdi e piste ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani e vuole essere uno stimolo per le città a reinventarsi e a diventare sempre più degli spazi a misura d’ uomo e di bambino.





A Bari sono previsti sei diversi bicibus con partenza dai seguenti capolinea: ore 8.45 Parrocchia del Salvatore a Loseto, e in contemporanea da piazza Torre a Torre a Mare; mentre alle ore 9 il via sarà dato ai partecipanti in partenza dal quartiere San Paolo con raduno alla Metro Tesoro e in contemporanea dal rione Stanic dal Villaggio del Lavoratore – Stanic; da Mungivacca si parte alle ore 9.15 dallo Showville; da Picone alle ore 9.30 da piazza Giulio Cesare davanti al Policlinico.



Tutti arriveranno a Punta Perotti, dove oltre ad un meritato riposo, ci sarà acqua a volontà, gadget ed animazione. Quindi tutti in sella per il rientro. Tutti i bicibus saranno seguiti e assistiti, oltre che dai soci di Fiab-Ruotalibera Bari, anche dalla Polizia Locale. La partecipazione è gratuita, ma chi lo volesse potrà acquistare un kit-evento dai punti di iscrizione presenti nei punti di raduno. Ulteriori informazioni (in particolare sugli interni percorsi assistiti) sono pubblicati sulla pagina Facebook Bimbimbici 2019