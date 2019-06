Nella hall del Dea di Lecce un pianoforte per concerti

LECCE - Nella hall del nuovo Dea (Dipartimento emergenza e accettazione) di Lecce c'è un pianoforte verticale dal 31 maggio 2019, donato dalla famiglia Negro che lo ha acquistato con i fondi raccolti in occasione del primo Memorial “Totò Negro”, evento benefico svoltosi il 1° ottobre 2018 nel Teatro Petruzzelli di Bari, in ricordo dell'assessore regionale al Welfare premturamente scomparso nel 2017.



La consegna è toccata al presidente Michele Emiliano durante una cerimonia pubblica nella struttura ospedaliera che sarà così 'speciale'.





Il pianoforte vuol essere il simbolo non solo del legame di amicizia e solidarietà che percorrerà come un filo rosso i principali ospedali pugliesi, a cominciare proprio da quello salentino di prossima apertura, ma anche del ricordo, sempre forte, dell’assessore regionale scomparso due anni fa.



“Questa iniziativa - ha detto il presidente Emiliano - rappresenta anche l’occasione per dare la spinta finale verso l’attivazione del Dea di Lecce e per fare il punto della situazione. Bisogna dare atto alla Asl di Lecce del percorso che ha fatto sull’umanizzazione delle cure: è una delle Asl più premiate e che sta mettendo in campo sforzi importanti per migliorare la qualità del rapporto tra strutture sanitarie e pazienti”.



Il personale del Servizio Sanitario pugliese, ringraziato da Emiliano per l’opera che quotidianamente qui svolge, nonostante sia sotto organico rispetto ad altre regioni, riesce a far raggiungere risultati positivi, certificati dall’Istituto Superiore Sant’Anna che per il terzo anno consecutivo ha fatto salire la Puglia nella classifica della “regione che migliora di più in sanità” nonostante, come detto da Emiliano “la percezione dei pugliesi è ancora lontana da essere positiva, ma ce la stiamo mettendo tutta”. Annunciando che Lecce avrà tra breve la struttura sanitaria più moderna del Centro Sud”.



Alla musica è affidata la missione di ‘riempire’ il grande ingresso dell’ospedale più moderno della Puglia di un significato più ampio, nel quadro del Progetto Hospitality e che ha già visto all’ospedale di Acquaviva delle Fonti, a marzo scorso, una iniziativa simile a quella di Lecce. Si tratta di una nuova filosofia dell’accoglienza, in un’ottica in cui le strutture sanitarie pugliesi stanno evolvendo da luoghi di cura a luoghi in cui prendersi cura delle persone e, proprio per questo, dell’idea di affidare al linguaggio universale della musica – plasticamente rappresentato dalla silhouette lucida del pianoforte – il compito d’essere un vero e proprio biglietto da visita dell’ospedale. La hall del nuovo Dea, come oggi quella dell’attuale “Fazzi”, potrà ospitare concerti e momenti di socializzazione che coinvolgeranno pazienti, familiari e personale sanitario. Un'anticipazione, proprio in occasione della consegna del pianoforte, è stata data dall’esibizione del pianista Andrea Carbonara, offerti in collaborazione con Agmi (Associazione Giovani Musicisti Italiani).



Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale al Welfare Salvatore Ruggeri e rappresentanti della famiglia Negro, il commissario straordinario Asl Lecce Rodolfo Rollo, il direttore amministrativo Antonio Pastore e il personale sanitario. Nei prossimi giorni saranno consegnati gli altri pianoforti acquistati grazie al Memorial Totò Negro. La prossima edizione dell’evento si terrà nella città di Taranto.