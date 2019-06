L'istituto Galilei-Costa nella rete globale delle Scuole Changemaker

LECCE - L'istituto "Galilei-Costa" di Lecce è tra le sei scuole italiane d'eccellenza entrate a far parte della rete globale delle Scuole Changemaker del mondo. Si tratta dell'unica scuola del centro Sud Italia, le altre sono a Udine, Busto Arsizio, Parma, Ancona e Modena. A scegliere l'istituto leccese è stata l'organizzazione internazionale Ashoka che ha premiato l’istituto “Galilei-Costa” per l’educazione all’auto-imprenditorialità e per la didattica ‘student oriented’.



Ashoka, la più grande rete transnazionale di imprenditori sociali, e il 30 maggio 2019, a Firenze, ha presentato le nuove Scuole Changemaker italiane. Le sei nuove scuole d’eccellenza (che si aggiungono a quelle selezionate nel 2017) hanno superato le selezioni internazionali ed entrano a far parte della rete globale delle Scuole Changemaker. La rete conta più di 350 istituti in oltre 30 paesi, all’avanguardia per quello che riguarda metodi didattici innovativi e l’attenzione riposta allo sviluppo di competenze come l’empatia, la creatività, il lavoro di gruppo, l'innovazione e l’intraprendenza. Per il 2019 erano state segnalate 270 scuole segnalate solo sei hanno superato la selezione.





Con il programma Scuole Changemaker, Ashoka seleziona e mette in rete i Leader del cambiamento nella scuola. Leader capaci di innovare la didattica verso lo sviluppo delle competenze changemaker e che sentono l’ardore di andare oltre. Oltre le limitazioni e le fatiche personali e professionali, oltre ciò che si pensava fosse impossibile superare, oltre le colonne d’Ercole della Scuola italiana.



Ashoka è partita dalla segnalazione di 270 scuole elementari, medie e superiori in ogni regione d’Italia e, dopo una rigida selezione avvenuta in cinque passaggi, è giunta all’annuncio delle sei scuole meritevoli del titolo di “Scuola Changemaker”. Tra queste il “Galilei-Costa” di Lecce guidato dalla dirigente Addolorata Mazzotta. Sono tre i fattori che principalmente hanno influito sulla scelta del “Galilei-Costa”. La prima è l’ultradecennale esperienza nell’educare i propri studenti all’auto-imprenditorialità, che prevede il costante incentivo ad ideare e condurre micro e piccole attività imprenditoriali innovative, le rinomate startup. La seconda è rappresentata dalla didattica fortemente ‘student oriented’ che vede al centro gli studenti anziché i programmi ministeriali. La terza è l’aver ottenuto dal Miur (Ministero dell’Istruzione) il riconoscimento per avviare la sperimentazione di diploma quadriennale improntato all’imprenditorialità, con la presenza di discipline non consuete come: creatività, changemaking, debate, comunicazione digitale e conversazione in lingua madre.



Le altre Scuole Changemaker italiane che hanno superato le selezioni e meritato il prestigioso titolo sono l’Ite "Enrico Tosi" di Busto Arsizio, l’Istituto Comprensivo 3 di Modena, l’I.C. "Sanvitale Fra Salimbene" di Parma, l’I.I.S. "Savoia Benincasa" di Ancona e l’I.S.I.S. "Arturo Malignani" di Udine.



La cerimonia di annuncio e premiazione delle sei scuole è avvenuta nell’ambito dell’evento intitolato “Oltre le colonne d’Ercole” tenuto presso una delle prime scuole changemaker italiane, la Scuola Città Pestalozzi di Firenze, con il patrocinio di “Indire” e con il sostegno della Fondazione San Zeno e della Fondazione Pittini. Durante l’evento, alle scuole candidate è stato chiesto di condurre dei brevi workshop illustrativi delle didattiche innovative applicate ogni giorno a scuola. Il “Galilei-Costa” ha improvvisato una lezione interattiva che ha visto coinvolti i presenti e che comprendeva alcune tecniche utilizzate nelle prime fasi di avviamento di un’idea imprenditoriale, come il brainstorming e l’analisi di mercato.