Realizzano e vendono un calendario per volare

TARANTO - Un calendario, realizzato lo scorso anno, ha consentito a un gruppo di ospiti di un centro diurno di poter volare per la prima volta. Per sostenere l’iniziativa “Prendiamo il volo”, gli ospiti del Centro Diurno “Maria D’Enghien” di Taranto gestito dalla cooperativa sociale “Seriana 2000”, nel Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Taranto, hanno realizzato un calendario dalla cui vendita hanno ricavato una raccolta fondi finalizzata proprio a sostenere l’acquisto di biglietti aerei ed un soggiorno in una importante città italiana.



“Volare era il sogno per molti degli utenti in riabilitazione psichiatrica e prendere un aereo, per loro, sembrava cosa irraggiungibile per vari motivi” come riferisce la dottoressa Sabrina Callea, coordinatrice del centro “Maria D’Enghien” di Taranto. Alcuni avevano paura, altri non hanno la disponibilità economica ed altri ancora non erano neanche mai usciti dalla loro città. Grazie al contributo di quanti hanno acquistato il calendario, ed al sostegno del Dipartimento di Salute Mentale e della Asl, sette ospiti del Centro Diurno, accompagnati da due educatori, il 29 maggio 2019 hanno finalmente potuto sperimentare l’esperienza unica di un viaggio in aereo.





Il gruppo soggiornerà a Milano per quattro giorni. Gli ospiti e gli educatori della cooperativa Seriana 2000 ringraziano quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno.