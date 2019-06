Concluso il Campionato nazionale di hockey su pista, ecco i vincitori

GIOVINAZZO - Si sono conclusi con un omaggio alla Repubblica Italiana, nel giorno della sua festa, il 2 giugno, i Campionati nazionali di hockey su pista svolti a Giovinazzo dopo la Coppa Italia che ha visto coinvolta pure la città di Molfetta.



Il Palazzetto dello Sport di Giovinazzo si è colorato di tricolore per la cerimonia di premiazione dei Campioni d'Italia di Hockey pista delle 4 categorie giovanili, Under 13-15-17 e 19, alla presenza delle autorità istituzionali e sportive.





>





Alle finali nazionali giovanili di Hockey su pista sono tre le società che hanno conquistato i tanto attesi scudetti giovanili. A fare incetta di trofei è stato il Follonica che ha vinto lo Scudetto Under 13 e Under 19. L'Under 13 il Follonica ha anche firmato il primo "triplete" della storia giovanile hockeystica almeno degli ultimi 20 anni, nonchè ha trionfato nel Trofeo Tiezzi 2019, come miglior società giovanile. L'ha vinto con un gol a tre minuti dalla fine dal capitano Polverini (figlio del tecnico Franco Polverini), contro il Valdagno. In Under 15 invece ha trionfato il Trissino di Dario Rigo nel derby contro il Breganze per 3-1: due i gol di Lazzari ed uno di Crocco, bissando così il titolo conquistato un anno fa a Follonica. Nella categoria Under 17 ad esultare è stato il Breganze di Juan Oviedo, piegando per 3-0 lo Scandiano (gol di Mir, Agostini e Borgo), confermandosi ai vertici dopo 4 anni. La finale tutta toscana Under 19 viene vinta dal Follonica di Enrico Mariotti per 7-5 ritornando a vincere dopo 11 anni. Un epilogo thrilling dopo il vantaggio di 6-3 dei maremmani (tripletta Matteucci): nella ripresa il Viareggio ritorna sotto fino al 6-5 con le reti di Lencioni e Pardini. Solo all'ultimo minuto Banini firma l'ultimo gol della tripletta personale.



Al termine dei Campionati la vittoria e il titolo di campioni italiani U13 è andato al Follonica Hockey, seguito al 2° posto dal Valdagno Hockey 1938 e al 3° dal Sarzana Hockey; il titolo nazionale U15 lo ha conquistato invece la squadra Trissino Hockey, seguito da Hockey Breganze e Hockey Scandiano; mentre campioni nazionali per U17 sono Hockey Breganze, con al 2° posto Hockey Scandiano e al 3° Follonica Hockey; infine il titolo di campioni italiani Under 19 lo ha conquistato la squadra Follonica Hockey, seconda è stata la SPV Viareggio e terza la Montecchio Precalcino.



L’evento è stato un grande successo e ha visto in pista, per le premiazioni, il sindaco della città di Giovinazzo Tommaso Depalma, l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Molfetta Angela Panunzio, in rappresentanza del sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, il vicepresidente del consiglio comunale di Giovinazzo Pietro Sifo, l'assessore allo sport di Giovinazzo Gaetano Depalo, e tra gli altri il vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr) Michele Grandolfo, il consigliere Federale Fisr Massimo Giudice, e Sabino Dangelico vice presidente Afp Giovinazzo. Proprio alla società Afp Giovinazzo era stato conferito, direttamente dalla Fisr, l'incarico di organizzare le finali nazionali giovanili di Hockey su Pista (Coppa Italia e Finali di Campionato), svoltesi nei Palasport di Giovinazzo e Molfetta, rispettivamente Pala Pansini e Pala Fiorentini, dal 24 maggio al 2 giugno,



L'evento sportivo nazionale godeva dei patrocini dei due Comuni ospitanti, Giovinazzo e Molfetta, della Regione Puglia, con il supporto di Coni e Fisr, per un grande successo di presenze circa 3000 tra atleti, dirigenti, delegati e accompagnatori, provenienti da tutta Italia, ma soprattutto una grande festa per lo sport.



La società organizzatrice Afp Giovinazzo, per mano del vicepresidente Sabino Dangelico, ha consegnato dei riconoscimenti ai due sindaci, Tommaso Depalma di Giovinazzo e Tommaso Minervini di Molfetta, quest'ultimo rappresentato dall'ass. Angela Panunzio, alla Firs, nella persona del vice-presidente Michele Grandolfo e di Catia Ferretti, l'attivissima responsabile squadre nazionali del settore tecnico della Federazione, che si è occupata dell'organizzazione e del coordinamento dell'intera kermesse.



Emozionante vedere i tanti atleti di tutte le categorie schierati assieme, vivaio e futuro dell'hockey pista, che rappresentano i veri valori dello sport come la lealtà, il rispetto delle regole e soprattutto il rispetto dell'avversario. Hanno raccolto un grandissimo applauso, poi, i piccolini (dai 5 anni in su) della scuola hockey della Afp Giovinazzo con la mascotte della manifestazione, il polipetto con pattini e stecca "Giovì". La cerimonia di premiazione, presentata dalla giornalista Annamaria Natalicchio, si è conclusa con l'Inno nazionale cantato da tutti i partecipanti, autorità comprese. Tutte le partite sono disponibili su sito web Hockey pista.