Sei studenti del liceo ‘Marzolla’ terzi al premio di Unioncamere

BRINDISI - Raccontare la propria storia, orientando il proprio futuro è quanto hanno fatto gli alunni del liceo “Marzolla” di Brindisi, partecipando al premio indetto da Unioncamere “Storie di Alternanza”. Dopo il secondo posto conquistato in fase provinciale e consegnato a Brindisi dalla Camera di Commercio, il 30 maggio 2019, sei meritevoli alunni sono stati a Roma dove hanno ritirato il terzo premio nella categoria Licei.



Il risultato è importante non solo perché conquistato a livello nazionale ma soprattutto perché per il liceo di Brindisi non aveva mai vinto tale premio. Il progetto premiato, dal titolo “Unterconnected: una finestra sul mondo”, ha visto nei mesi scorsi sei alunni delle classi quarte del liceo brindisino sviluppare le competenze di comunicazione in inglese, acquisire capacità di progettazione ed elaborazione di strategie per lo sviluppo, grazie ai tutor Onu, che li hanno guidati in un percorso veramente mondiale in quello che è il cuore pulsante dell’Onu, la base di Brindisi.





“Il progetto ha messo in luce che esiste un’ampia gamma di opportunità per le nuove generazioni: attraverso l’utilizzo delle tecnologie di comunicazione applicate in maniera trasversale a tutti gli ambiti formativi, che vedono coinvolti gli studenti, oggi è possibile vivere delle esperienze di crescita anche in contesti internazionali di prim’ordine, per trovarsi più preparati ad affrontare il futuro dopo la scuola”: questa la motivazione del premio, che riempie di orgoglio docenti ed alunni, ma anche chi già a Brindisi presso la Camera di Commercio aveva apprezzato la validità del progetto. A Roma due dei sei studenti, Elena De Candi e Benedetta Fiume, gli altri sono Sara Barretta, Pietro Guadalupi, Silvia Saraceno e Aurora De Bellis, accompagnati dalla professoressa Isabella Calabrese (referente dell’alternanza) e da Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Assocamerestero Unioncamere, hanno ritirato personalmente il premio in piazza Sallustio, durante la cerimonia presentata da Daniele Grassucci, con gli interventi di Tommaso De Simone, vice presidente di Unioncamere, Claudio Gagliardi, vice segretario generale di Unioncamere, Maria Assunta Palermo, direttore generale Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione nazionale del sistema di istruzione, Fabrizio Proietti, direttore per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.



Soddisfazione piena anche per le referenti della Camera di Commercio di Brindisi presenti alla premiazione, Rossella Palmieri, Grazia Scaringella e Cristina Luisi, oltre che per Daniela Guido e Michele Carriero (Azienda Speciale PromoBrindisi), e soprattutto per la dirigente scolastica del liceo “Marzolla” professoressa Carmen Taurino.



In quest’ottica di intenso impegno di studio, di progettazione, di “interconnessione” col mondo, declinata coi nomi della tecnologia e dei media al servizio della pace e dello sviluppo, l’alternanza scuola- lavoro si carica di ampia valenza professionale e umana e orienta davvero il futuro dei giovani.