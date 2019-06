Ed è sempre spettacolo con i tuffi da grandi altezze

POLIGNANO A MARE - Nonostante il vento freddo di venerdì sera che ha costretto i campioni del mondo dei tuffi da altezze estreme, arrivati a Polignano a mare per la terza tappa del Cliff Diving World Series 2019, ad indossare giacche antivento, piumini e persino (per qualcuno) cappellini di lana durante l’estrazione dell’ordine di esecuzione, la gara di domenica si è svolta in un clima mite e con il sole. Le temperature sicuramente non erano quelle estive e calde degli ultimi anni, di luglio e settembre, ma i tuffatori sono abituati anche a temperature più rigide delle nostre e quindi per loro non ci sono state difficoltà dovute al tempo bizzarro che stiamo vivendo ormai da un paio di mesi.



In 60mila sono accorsi ad ammirare e ad applaudire i beniamini di tutto il mondo, pronti ad esibirsi in salti mortali diversi e ad una velocità di circa 85 km orari, ma tutti pericolosi per le grandi altezze da cui vengono eseguiti. Il mare di Polignano, insieme con i trampolini da 27 e 21 metri installati sulla terrazza privata che affaccia su Cala Monachile, hanno portato ancora una volta la vittoria ai campioni uscenti, e vincitori a settembre 2018 proprio a Polignano del Cliff Diving World Series, l’inglese Gary Hunt e l’australiana Rhiannan Iffland, mentre l’italiano Alessandro De Rose, questa volta, si è dovuto accontentare di un quarto posto di tappa. Il britannico Hunt ha conquistato 418.75 punti vincendo sull’americano Andy Jones (368.75) che ha superato di pochissimo il cecoslovacco Michal Navratil (368.25). Per De Rose non è mancato il tifo dei pugliesi ripagato con un tuffo all’indietro e due twist premiato dal grande tifo italiano tutto riservato a lui.





>





Al momento la classifica generale degli uomini vede sempre al primo posto l'inglese Gary Hunt con 400 punti, secondo l’americano Andy Jones con 220 punti, mentre terzo è salito il polacco Kris Kolanus con 190 punti (dopo gli 80 guadagnati ieri). Il rumeno Constantin Popovic è fermo a 160 punti, in quanto non presente a Polignano, ed è quindi ora sesto. Per la categoria donne primo posto dopo la tappa italiana ancora l'australiana Rhiannan Iffland salita a 400 punti e che ha conquistato la tripletta e che ora punta alla quarta vittoria consecutiva, per raggiungere il record detenuto dall'americana Rachele Simpson. Al secondo posto si conferma la bielorussa Yana Nestsiarava con 290, per cui la classifica per le donne resta invariata per le prime postazione tant’è che terza è sempre la canadese Lysanne Richard con 240 seguita dall'inglese Jessica Macalauy con 200 punti.



I campioni nelle giornate da venerdì a sabato hanno potuto godersi anche passeggiate nelle vie del borgo, assaporare qualche tipicità locale e soprattutto ammirare, come tanti, le luci tricolori che hanno illuminato la costa in occasione della festa della Repubblica Italiana ricadente proprio il 2 giugno giorno della fatidica gara per i campioni, nonché assistere a qualche sorpresa. Come quella di Alessandro De Rose che, vincitore nel 2017 nella tappa di Polignano, ha dato un contributo al successo dell’iniziativa sportiva arrivata in Puglia per l’ottava volta. Ha partecipato ad uno spot particolare per invitare ad assistere alla tappa italiana e la sera prima dell’evento clou si è tuffato dal trampolino di 27 metri nel buio, indossando una tuta speciale luminosa che ha reso il tuffo ancor più spettacolare con la scogliera illuminata con i colori della bandiera italiana, entusiasmando la città intera. In attesa di conoscere il campione mondiale del Cliff Diving 2019, l’appuntamento è rimandato all’anno prossimo con la speranza di poter rivedere tutti ancora una volta nella bella Polignano.



Anna Caiati



Le foto a corredo di questo articolo sono di V&G Shoots & Sports altre foto sono visibili sulla pagina Facebook dove tra l’altro è possibile trovare tre album dedicati per: i sorteggi, le prove e le gare. Tra l’altro ci sono pure scatti di PhotoDe_Monia