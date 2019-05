Cala Monachile illuminata con il Tricolore per i Cliff Diving

POLIGNANO A MARE - I temerari campioni dei tuffi dalle grande altezze sono arrivati a Polignano a mare. Il 2 giugno 2019 si svolgerà infatti la terza tappa della World Series Cliff Diving 2019. Sono tornati i campioni vincitori dell'edizione del 2018 proprio nell'unica tappa italiana ormai da 11 edizioni. Ad emozionare migliaia di spettatori assiepati sulle alte coste e sulla spiaggia di Cala Monachile, ma anche su natanti di vario genere direttamente dal mare, ci saranno i campioni uscenti l’inglese Gary Hunt e l’austriaca Rhiannan Iffland, entrambi già primi in classifica dopo le prime due tappe.



In occasione della festa della Repubblica Italiana che ricade il 2 giugno da qualche sera sulla facciata della cala ormai famosa in tutto il mondo viene proiettato il tricolore con fasci di luce verde, bianca e rossa, proprio dove è stato allestito il doppio trampolino di 27 metri per gli uomini e 21 per le donne.





I campioni in gara, di 18 diverse nazionalità, sono tutti di fama e tra di loro l'unico italiano sarà Alessandro De Rose che nel 2017 arrivò primo nella tappa di Polignano e che questa volta partecipa, con altri tre, come wildcard (jolly). Tra i tuffatori che renderanno adrenalitica la gara ci saranno 10 permanent diver uomini tra cui gli statunitensi Steven Lobue, Davide Colturi e Andy Jones, il messicano Jonathan Paredes, l’inglese Blake Aldridge e alcune new entry come Constantin Popovic, il primo rumeno a qualificarsi come permanente. Per la categoria femminile sono invece sei le donne permanent diver, tra cui la messicana Adriana Jimenez e la canadese Lysanne Richard, ed altre quattro wildcard per un totale di dieci.



Per chi non potesse riuscire a raggiungere Polignano a mare, a partire dalle ore 16.30, c'è la diretta streaming sito ufficiale della gara e la pagina Facebook di Red Bull Cliff Diving, utili anche per seguire l'intero campionato in ogni diverso angolo del mondo.



Al momento la classifica vede al primo posto l'inglese Gary Hunt con 200 punti, seguito dal rumeno Constantin Popovic con 160 punti, che si sta rivelando combattivo e pericoloso per Hunt visto che è arrivato prima del campione uscente nella tappa irlandese e ha persino avuto un '10' dalla giuria. Tra l'altro il campione è in gran forma poichè impegnato nella preparazione per la qualificazione alle Olimpiadi 2020 a Tokyo. Al terzo posto c'è invece il messicano Jonathan Paredes con 130 punti e il polacco Kris Kolanus con 110. Mentre prima tra le donne è l'australiana Rhiannan Iffland con 200 punti e che punta a vincere la tappa italiana per conquistare la 'tripletta' (mira a battere il record di 4 vittorie consecutive al momento detenuto dall'americana Rachele Simpson). Al secondo posto c'è la bielorussa Yana Nestsiarava con 160, seguita dalla canadese Lysanne Richard con 130 e dall'inglese Jessica Macalauy con 110 punti.