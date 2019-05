Nuova vittoria per Nardella ai Campionati italiani

FOGGIA - Secondo posto per Emanuele Nardella ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani disputati a Lecce. E’ l’ennesima salita sul podio per la stagione 2019 per l’atleta specialista nella sciabola del Circolo Schermistico Dauno e che si conferma sempre più stella nascente e crescente.



Nardella, 17enne di San Severo e campione europeo di categoria, si è piazzato al secondo posto nella sciabola maschile cadetti, cedendo solo in finale con Lorenzo Ottaviani (15-7). Ma il giovane non è stato l’unico rappresentante del circolo schermistico foggiano. Nella sciabola cadetti, insieme con la medaglia d’argento di Nardella, si sono registrate buone prove anche per Marco Mastrullo e Ciro Buenza, che hanno chiudono le loro prove, rispettivamente, al 10° e 14° posto. Tra gli altri Andrea Guida ha concluso al 32°, Nicola Guascito al 39° e Arnaldo Piserchia al 42°. Gli atleti Marco Mastrullo e Ciro Buenza hanno disputato anche la finale Giovani, conquistando rispettivamente il 28° e il 32° posto.





>





Nel fioretto maschile cadetti Marco Virgilio si è piazzato all'ottavo posto. Vittorie e piazzamenti che continuano a confermare la passione per la scherma, la professionalità del Circolo Schermistico Dauno con atleti in erba guidati dii tecnici Benedetto Buenza, Emidio Rinaldi e Francesca Zurlo.