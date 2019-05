Continua la rassegna di cinema muto con musica dal vivo

CORIGLIANO D'OTRANTO - Continua sino al 28 giungo la rassegna di cinema muto, musicato dal vivo, "Lu Mbroia Art Lab" in programma a Corigliano d'Otranto con sei apputamenti con opere sonorizzate da artisti di spicco del panorama musicale italiano.



Inaugurata il 24 maggio, la rassegna è alla seconda edizione ed è finanziata dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo. Strutturata in tre percorsi tematici (love stories, slapstick, gotico italiano), gode della guida di esperti e musicisti ospiti, che trasporteranno il pubblico in una sperimentazione unica fatta di contaminazioni, avanguardia e valorizzazione del passato cinematografico; una rassegna pop, cinema/concerto, un luogo d'incontro fisico e creativo tra musica e cinema.





>





Il calendario delle proiezioni prevede per il secondo appuntamento, il 2 giugno 2019 (inizio come sempre alle ore 21.30), “Pinocchio” di Antamoro (1911), in collaborazione con la Cineteca di Milano, musicato dal vivo da Gabriele Mirabassi e Nando Di Modugno; il 9 giugno “Lo sceicco” di Melford con Rodolfo Valentino (1921) musicato dal vivo da Giuliana De Donno e Gerardo Greco duo; il 16 giugno “Preferisco l’ascensore” di Newmeyer e Taylor con Harold Lloyd (1923) musicato dal vivo da Daniele Sepe e Alessandro D’Alessandro; il 22 giugno “Rapsodia Satanica” di Oxilia (1915), in collaborazione con la Cineteca di Bologna, musicato dal vivo da Mirko Signorile; e, per l’ultimo appuntamento, il 28 giugno “Malombra” di Gallone (1917), in collaborazione con la Cineteca di Bologna, musicato dal vivo da Ominostanco.