Il neo-rieletto sindaco Decaro premia lo storico panificio Fiore

BARI - Alla consegna di una targa ad un cittadino esemplare, forse per la prima volta, il 'vero' riconoscimento lo ha ricevuto il sindaco visto che il cittadino premiato si è presentato con una profumata, gustosa, calda ed irresistibile focaccia barese, la migliore in Italia, essendo stata premiata nella manifestazione Fico Eatalyworld, il parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, svoltosi a Bologna.



Il cittadino barese in questione è Tony Fiore, titolare dell’omonimo e noto panificio di Bari, si è sfidato con un panificatore di alto livello di Genova, Zena Zuena, e ha superato la gara conquistando con la fragranza, i sapori e la bontà del prodotto made in Puglia. Tony Fiore ieri è stato ricevuto dal neo-rinominato sindaco Antonio Decaro e, da buon barese, non si è presentato a mani vuote anche perchè insieme con la sua vittoria bisognava festeggiare, avrà sicuramente pensato, la rielezzione a sindaco di Antonio Decaro. Ha quindi portato una ottima ‘ruota’ di focaccia, che ha impastato personalmente, insieme ad altri gustosi prodotti del suo panificio per far festa. L’occasione è nata dalla consegna al panificatore di una targa di ringraziamento e riconoscimento da parte della Città in cui è scritto: “Al panificio Fiore che ha portato i sapori più autentici della città di Bari a trionfare in una prestigiosa competizione nazionale, dimostrando che la passione, il sacrificio e la qualità sono gli ingredienti di un successo che non conosce confini. La città di Bari con orgoglio”.





>





Il panificio Fiore è nella città vecchia, in una sede storica visto che si trova l’interno di una chiesa sconsacrata risalente al XIII secolo, ed è considerato il tempio della pietanza tipica barese dove diverse generazioni da oltre 100 anni continuano a tramandarsi la ricetta della focaccia insieme ad altre ghiottonerie come il calzone di cipolle.