Nell’olimpo italiano delle arti marziali miste c’è un gravinese

GRAVINA IN PUGLIA - Ha 27 anni, pesa 77 chili, è di Gravina in Puglia e tra le caratteristiche particolari: non perde mai. E’ questa, in sintesi, la carta d’identità di Michelangelo Colangelo dominatore incontrastato dell’ottagono essendo campione di lotta libera, specialità nella quale da tempo brilla. L’imprenditore agricolo con in tasca una laurea in Ctf (Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), da sempre appassionato del combattimento a contatto pieno, coltivata sotto l’occhio attento ed amorevole dei genitori e dei due fratelli, è stato ricevuto nel Comune di Gravina in Puglia, dal sindaco Alesio Valente.



In pochi mesi Michelangelo Colangelo è entrato nell’Olimpo del Mma (Arti marziali miste) avendo portato a casa una successione di vittorie per un ‘filotto’ impressionante. Tra questi il passaggio tra i professionisti e – tra i tanti trionfi – il titolo di campione d’Italia Adcc/Shooto. Risultati che l’atleta del team Wolf Temple di Altamura, gestito da Superbia management del presidente Luigi Perillo, ha ottenuto negli ultimi due anni e che nei giorni scorsi ha presentato al sindaco Alesio Valente, nel corso di un incontro svoltosi in Comune su invito dello stesso primo cittadino. A parlare, il palmares dell’artista marziale gravinese: oltre al titolo italiano, 7 match da trionfatore tra i semipro, altri 5 (di cui 4 per Ko ed 1 per sottomissione, tutti al primo round) tra i Pro. Il tutto senza sin qui alcuna sconfitta.





«In realtà non avevo alcuna intenzione di diventare un fighter di Mma, è stato un caso - ha spiegato sorridente Colangelo - Un amico due anni fa mi ha fatto conoscere la palestra in cui mi alleno tuttora e lì ho iniziato a praticare Mma fino ad appassionarmi, anche grazie al mio maestro Agostino Derosa», ha aggiunto, prima di incassare i complimenti del primo cittadino, al quale ha consegnato una maglia del Team di appartenenza e l’invito a presenziare al prossimo match, in programma l’8 giugno ad Altamura nell’ambito del Venator Fighting Championship. «Farò in modo d’esserci, per incarnare simbolicamente l’affetto di Gravina per i suoi talenti», ha promesso il sindaco Valente.