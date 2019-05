Ciclisti su bici d’epoca per la La Matta ciclostorica pugliese

NOCI - Una pedalata, non agonistica, con biciclette d’epoca, da corsa e da passeggio, si svolgerà domani, 1° giugno a Noci in occasione della terza tappa del Giro d’Italia d’Epoca “La Matta - Ciclostorica Pugliese”. L’evento, alla quarta edizione, partirà alle ore 14.30 da piazza Garibaldi a Noci, e proseguirà per le strade dell’incantevole Valle d’Itria.





Per tradizione si svolge il primo week end di giugno, e questa edizione è stata stravolta, dando il via non più alle 9 di mattina ma nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, al fine di rientrare al tramonto e godersi i fantastici paesaggi della Valle d’Itria con il cielo colorato di arancione.





Due i percorsi previsti, uno breve da 35 km per chi desidera pedalare con le classiche bici con i freni a bacchetta e “l’abito buono della domenica” (Noci – Alberobello – Noci) ed un lungo da 75 km per chi vuole rievocare le corse ciclistiche d’un tempo, con la maglia in lanetta e la bici da corsa (Noci – Alberobello – Locorotondo – Cisternino – Martina Franca – Noci). Quest'anno “La Matta – Ciclostorica Pugliese” è la terza Tappa del prestigioso Giro d’Italia d’Epoca, ormai circuito noto anche fuori dai confini italiani.





La due giorni pugliese vede una sera inaugurale, alle ore 20.30 di oggi 31 maggio, a Locorotondo nell’Auditoriom Comunale con proiezione gratuita per tutti i presenti, appassionati di ciclismo e non, del pluri-premiato film-documentario “Wonderful Losers” del regista lituano Arunas Matelis.





Il film racconta le imprese, le fatiche e i sacrifici dei gregari, figure spesso dimenticate del ciclismo, e lo fa in una maniera inedita, entrando per la prima volta all'interno del Giro d'Italia. A seguire una passeggiata all'interno del Centro Storico di Locorotondo, uno dei Borghi più belli d'Italia (per la visione del film documentario non avverrà alcuna prenotazione o vendita di ticket, ingresso su biglietto omaggio sino ad esaurimento posti).





Sabato 1° giugno da piazza Garibaldi a Noci la partenza alle ore 14.30 per i ciclisti del lungo ed alle ore 15 per quelli del corto. Entrambi i circuiti godranno di scenari mozzafiato e di ristori con prodotti tipici pugliesi, per allietare non solo la vista ma anche il palato dei partecipanti. Ad attendere i ciclisti al traguardo, previsto intorno alle ore 18 in via Principe Umberto a Noci, ci sarà la coinvolgente musica della Band Swing “Spaghetti Brothers”, un ricco buffet e a seguire la premiazione. Sarà il folto gruppo di fotografi della associazione “Pugliè”, pronti a catturare le particolarità dei partecipanti durante la pedalata, a selezionare i fortunati vincitori in base al proprio look, al proprio carisma o per il pregio della propria bicicletta. Insomma, ci sarà un vero e proprio villaggio allestito nel cuore della cittadina nocese.





Sempre oggi, 31 maggio, alle ore 18.30 nel Chiostro delle Clarisse Noci, ci sarà la premiazione della prima edizione del concorso “Centro storico in Festa – Un Natale tradizionale”, istituito dall’Amministrazione Comunale allo scopo rendere più accogliente il centro storico in occasione delle festività natalizie. Otto i partecipanti nella categoria A (vicoli, gnostre, balconi, davanzali e terrazzi, facciate di palazzi) e undici nella categoria B (vetrine di attività commerciali). La Commissione nominata dal Sindaco e composta dalla Segretaria Comunale Paola Giacovazzo (in qualità di presidente), da Anna Gentile (food blogger) e da Nicola Boccardi (architetto), si è espressa sulle decorazioni proposte dai concorrenti. Per l’occasione sarà presentata l’edizione estiva del concorso: “Centro storico in Fiore”. Visto il positivo riscontro della prima edizione, l’Amministrazione Comunale rilancia nuovamente l’iniziativa, per promuovere la partecipazione civica e il decoro urbano.