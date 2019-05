Al Teatro Margherita appuntamenti con fotoreporter e giornalisti

BARI - Alla mostra “World Press Photo” in corso a Bari al Teatro Margherita, è in programma un doppio appuntamento nel week end. Arrivano infatti l’autore del foto-reportage “The lake Chad crisis” di Marco Gualazzini, vincitore del World Press Photo Contest, Environment, Stories 2019, e Carlo Bonini e Giuliano Foschini, autori del libro “Ti mangio il cuore”.



L’esposizione allestita nel Teatro Margherita di Bari, a cura di Cime, aperta al pubblico sino al 23 giugno 2019 (è stata inaugurata il 17 maggio), è la più importante mostra al mondo di fotogiornalismo. Dal 1955, quando è nata ad Amsterdam, raccoglie le foto di fotoreportage per tutelare la libertà di informazione, d’inchiesta e di espressione, attraverso varie iniziative fra cui il concorso di fotografia che ogni anno vede la partecipazione di più di 6mila fotoreporter di ogni parte della terra e delle maggiori testate mondiali.





Diverse le categorie partecipanti tra cui l’ambiente nella quale si è distinto l’italiano Marco Gualazzini, fotografo dell’agenzia “Contrasto”. Nato a Parma nel 1976, Gualazzini ha iniziato la carriera di fotografo nel 2004, lavorando con il giornale della sua città, “La Gazzetta di Parma”. Ha realizzato diversi reportage fotografici sulla microfinanzia in India, libertà di espressione in Myanmar, o sulle discriminazioni delle minoranze in Pakistan. Negli ultimi anni i suoi lavori riguardano prevalentemente l’Africa. Ha collaborato anche per la Rai, e durante la sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra i più prestigiosi, ad esempio, il Getty Images Grant -Editorial Photography Recipient nel 2013 e nel 2019 del contest World Press Photo con gli scatti “The lake Chad crisis”, dedicati alla crisi del lago africano Ciad, nonché i finalisti del World Press Photo of the Year. E proprio il fotografo parmense sarà a Bari domani, 1° giugno 2019, per una Public Lecture (con inizio alle ore 18). Durante la public lecture Marco Gualazzini avrà modo di raccontare il suo reportage in Ciad. Un lavoro che ripercorre la storia della grave crisi umanitaria in corso nel bacino del lago Ciad dovuta alla desertificazione del lago causata negli ultimi decenni dal riscaldamento globale. Una ricerca alla radice dei fenomeni principali che investono l’Africa, il bacino del Mediterraneo e l’Europa intera.



A questo appuntamento tradizionale, quest’anno, si affianca anche la presentazione di un libro. Il 2 giugno, alle ore 18.30, sarà il libro "Ti mangio il cuore" dai due autori, i giornalisti Carlo Bonini, 52enne romano, e Giuliano Foschini, 35 anni di Bari, inviati de “La Repubblica” in un incontro moderato da Massimiliano Scagliarini, con ospite Gianrico Carofiglio. Si tratta di un’anteprima del libro sulla mafia foggiana, un racconto in presa diretta dall'abisso non ancora esplorato della Società foggiana, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno ricorda. Perché il potere si conquista col sangue.



Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. La frequenza alla Public lecture dà inoltre diritto all'ottenimento di crediti formativi per la formazione professionale degli iscritti all'Ordine dei giornalisti.



Prossimo appuntamento è invece quello con Nadia Shira Cohen, autrice del foto-reportage “God's Honey”, 2° classificato 2019 World Press Photo Contest, Environment, Stories, che sarà a Bari l’8 giugno alle ore 18 per un nuovo Public Lecture in cui racconterà la serie di scatti sul disastro ambientale e umano causato dalle attività agricole intensive e la loro influenza sulle produzioni artigianali di qualità, come il miele di Xmabén, in Mexico. Il 15 giugno (alle ore 18) è previsto un



Talk con Enrico Stefanelli, direttore del PhotoLux Festival “I-Σmigrazioni” una mostra che racconta i fenomeni migratori a partire dalla diaspora italiana dall’inizio del XX secolo fino al secondo dopoguerra con il flusso costante di persone verso il resto del mondo e fino alla all’attuale crisi migratoria nel Mediterraneo.



La mostra “World Press Photo” è visitabile dal lunedì al giovedì, in orario continuato, dalle ore 10.30 alle 20.30, mentre nel week end, dal venerdì alla domenica, sempre in orario continuato, dalle ore 10.30 alle 22. E’ previsto un biglietto d’ingresso con sconti per comitive, scuole, ed altre categorie (i diversamente abili e i minori di 12 anni, entrano gratis). Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 351.1459819 o inviare una email a info@worldpressphotobari.it