In arrivo 150 bellezze per il concorso di Miss Mondo Italia

GALLIPOLI - Ci sarà Giorgia Palmas, con tanti ospiti e vip, a presentare le fasi finali di “Miss Mondo Italia 2019” che dal 31 maggio farà tappa a Gallipoli. E’ qui che sono attese, tra gli altri, 150 bellezze italiane per le fasi finali del concorso che vedrà la finale il 15 giugno 2019 al Teatro Italia. La città di Gallipoli, come da tradizione, è pronta ad ospitare le fasi finali del concorso di bellezza che torna per il 12° anno consecutivo. La kermesse di bellezza decreterà la rappresentante tricolore alla finale internazionale di Miss World.



A far da cornice alle serate sarà la splendida “perla dello Jonio”, dove il quartier generale organizzativo sarà allestito al “Bellavista Club” del “Gruppo Caroli Hotels” partner storico del concorso, situato su corso Roma nel cuore della città. Ed è qui che le 150 concorrenti, giunte in rappresentanza di tutte le Regioni d’Italia, soggiorneranno. Il loro arrivo è atteso il 31 maggio, nei giorni seguenti si susseguiranno tanti eventi collaterali che caratterizzeranno il programma dei 16 giorni, attività che puntano a valorizzare tutto il Salento. Tra questi la cena di gala con le 150 Miss, le loro famiglie e gli sponsor, che si svolgerà il 3 giugno nell’Eco-Resort Le Sirenè, situato nello splendido parco naturale di Punta Pizzo. La finale invece, è in programma il 15 giugno al Teatro Italia.





Conduttrice dell’evento sarà uno dei volti giovani più seguiti della Tv, la bellissima e tra l’altro ex Miss Mondo Italia, Giorgia Palmas. Tanti gli ospiti annunciati: dal nuotatore pluricampione del mondo ed attuale boyfriend proprio della Palmas, Filippo Magnini, al giornalista e critico tv Alessandro Cecchi Paone, dall’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete ad una delle voci più belle della musica leggera italiana Bianca Atzei, alle esilaranti gags del cabarettista pugliese Pino Campagna a tanti altri noti personaggi del cinema e della tv che popoleranno il parterre dell’evento. Le Miss e gli ospiti come da tradizione, si ritroveranno dopo lo show a Gallipoli vecchia, presso l’Hotel Ristorante Al Pescatore a picco sullo Jonio per la grande festa finale. L’evento Miss Mondo per questa attesa edizione targata 2019 sarà trasmesso su Donna TV, la nuova televisione nazionale, in onda sul canale 62 del digitale terrestre, trasmetterà la semifinale e la finale con il commento di Roberto Alessi direttore di Novella 2000. Inoltre la stessa TV manderà in onda tutta la fase dei 16 giorni con una striscia giornaliera di 15 minuti. Anche gli eventi collaterali collegati alle fasce speciali sport, beach, model e talent ospitati in splendide location di Gallipoli per valorizzare il territorio, saranno ripresi e trasmessi in tutta Italia.



La kermesse sarà inoltre seguita dai canali social di Miss Mondo (tra cui la pagina ufficiale Facebook "Miss Mondo 2019") grazie al lavoro di dieci influencers che veicolano oltre due milioni di followers, che saranno ospiti di Caroli Hotels e calamiteranno l’attenzione del popolo della rete con le loro “stories” e con i “tags” sui profili personali. Un’edizione imperdibile quella di Miss Mondo Italia 2019 peraltro patrocinata dal Comune di Gallipoli, che come da tradizione rappresenterà una grande occasione di visibilità a livello nazionale ed internazionale.