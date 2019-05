L’estate turistica tra cultura, musica, sport, spettacoli, sole e mare

VIESTE - La città di Vieste vuole confermare il ruolo di regina del turismo pugliese, e lo farà attraverso una serie di eventi che vanno a completare la già qualitativa offerta turistica presentata, nel Palazzo della Provincia, dal sindaco, Giuseppe Nobiletti e dagli assessori Rossella Falcone e Dario Carlino.



In un Cartellone del Viestestate 2019 è racchiuso un nutrito programma di eventi che vanno dalla cultura, alle tradizioni popolari, dallo sport allo spettacolo, alla musica, ma anche archeologia e magia. Il via già il 29 maggio con la rassegna culturale “Il Mistero di Monnalisa” a cura di Officina delle Arti. Dal 30 maggio al 2 giugno due grandi eventi sportivi nelle acque del Gargano: l’European Freestyle Pro e la Regata velica dei Parchi da Vieste a Lastovo (Croazia). Il 31 maggio e il 1° giugno spazio al Festival della magia con Silvan e Alexis Arts. Un altro evento sportivo a carattere nazionale il 22 e 23 giugno con una tappa del campionato italiano di beach volley. Giugno è anche il mese dell’inaugurazione del Museo archeologico in programma il 27, e di Battiti Live. luglio si apre con un ospite di eccezione: il geologo Mario Tozzi, e prosegue con la rassegna “Vieste Archeo Film”, il festival internazionale del cinema di archeologia, arte e ambiente presentato da Alessandro Cecchi Paone.





>





Il 28 luglio spazio alla musica classica con il conferimento del premio alla carriera a Katia Ricciarelli. Festambiente Sud chiude il mese di luglio ospitando Paolo Fresu, Jacques Morelembaum , Daniele Sepe., Murubutu, Goran Bregovic, Alborosie Altro appuntamento ormai di casa a Vieste è il Mundial Summer Beach Soccer. Ad agosto torna la grande musica popolare con Serenata alla Tarantella che quest’anno ospiterà il maestro Antonio Castrignanò. Tra fine agosto e inizio settembre “Vieste in love”, una settimana di amore ed eventi speciali. Il programma completo di Viestestate 2019 è disponibile sul sito e sulle pagine social del Comune di Vieste.