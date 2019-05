Un corso di formazione per diventare volontari dell’associazione Simba

TARANTO - Per reclutare volontari da inserire nel reparto di Pediatria dell’ospedale “SS. Annunziata” di Taranto, l’associazione Simba Odv ha organizzato un corso di formazione che partirà dal 27 maggio 2019. Il primo incontro, informativo, è fissato alle ore 15 nell’Auditorium del Padiglione Vinci dell’Ospedale di Taranto. Ad introdurre ci sarà la dottoressa Deborah Cinquepalmi, presidente dell’associazione Simba con l’avvocato Alexia Serio, responsabile della formazione per la stessa associazione, durante il quale saranno illustrate la storia, l’organizzazione, gli scopi dell’associazione, i diritti e i doveri dei volontari, le regole di comportamento e la disciplina.



Tra i requisiti richiesti e indispensabili per diventare volontari a sostegno dei bambini malati, oltre alla maggiore età, anche l’allegria e il sorriso, avere buona attitudine all’ascolto e al lavoro di gruppo, insieme con l’aver frequentato il corso di formazione.





Nel primo incontro sarà possibile avere tutte le informazioni utili per l’aspirante volontario a decidere se continuare o meno il percorso formativo che vedrà, il prossimo appuntamento il 5 giugno 2019, alle ore 14 nel Circolo Ufficiali della Marina Militare, in piazza Kennedy a Taranto, un secondo incontro per i colloqui motivazionali e i lavori di gruppo e, a seguire, il seminario “Aspetti psicologici del bambino e della famiglia in Pediatria e Oncoematologia Pediatrica”, a cura della psicologa e psicoterapeuta Maria Montanaro.



Il 6 giugno alle ore 15 si svolgerà, nella stessa location, un seminario sugli “Aspetti igienico-sanitari-comportamentali” a cura del direttore della Struttura Complessa di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale SS. Annunziata di Taranto, dottor Valerio Cecinati.



Il 7 giugno, infine, si terrà il seminario “Il ruolo del volontario e gli strumenti per un intervento efficace” a cura della psicologa e psicoterapeuta Montanaro. Il corso si concluderà con una selezione finale al termine della quale gli aspiranti volontari saranno introdotti all’interno del reparto di Pediatria per effettuare 60 ore di tirocinio al termine del quale potranno diventare volontari effettivi.



Per poter prendere parte al corso di formazione è obbligatoria l’iscrizione all’indirizzo mail simbataranto@libero.it dove è possibile chiedere ulteriori informazioni chiamando anche il numero di telefono 327.7924532.