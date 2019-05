Un cortometraggio per donare all’ospedale della città sedie a rotelle

TARANTO - “Passi d’amore” è il cortometraggio del tarantino Fabio Matacchiera, già noto alla città per aver dato vita a “Il Fondo Antidiossina Taranto onlus” e che con la proiezione di questa sera a Taranto, al Cineteatro Orfeo, raccoglierà fondi per donare sedie a rotelle e ausili per la deambulazione ad alcuni reparti degli ospedali tarantini a beneficio di tutti i malati che potranno beneficiarne per spostarsi da un reparto all’altro. L’ultimo (in ordine cronologico) cortometraggio di Matacchiera è stato ispirato da una vicenda personale realmente vissuta e ha come protagonista la nota ballerina martinese Rossella Brescia e la sua concittadina Fabiana Laneve, da pochi giorni annoverata tra le ballerine dell’Accademia della Scala di Milano.



I tarantini, pur vivendo mille difficoltà, hanno risposto bene alla ‘chiamata’ di solidarietà e di aiuto a conferma dell’ennesimo segnale tangibile di come e quanto sia ormai diventato indispensabile l’iniziativa di privati e associazioni che vadano a colmare parte delle grandi lacune con cui si è costretti ogni giorno a confrontarsi. Il cortometraggio, che vede la partecipazione straordinaria di Rossella Brescia, nota conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, ballerina, insegnante di danza classica, sarà proiettato alle ore 20.15 di oggi 24 maggio 2019. Insieme con il cortometraggio la serata sarà arricchita da musica e ospiti d’eccezione





L’idea del corto è di Fabio Matacchiera, che ne ha curato anche la regia, mentre la sceneggiatura è di Iolanda Fischetti e Claudia Lezza, con musiche di Roberto Cavaciuti. Il film pone l’attenzione sull’importante tematica della disabilità vista come risorsa e non come ostacolo e sofferenza. “Passi d’amore” è la toccante storia di Alice, interpretata da Fabiana Laneve, di Martina Franca, che interpreta l’adolescente protagonista costretta sulla sedie a rotelle dopo un incidente stradale. Il suo lento ritorno ad una vita felice è sostenuto soprattutto dall’amore dei suoi genitori e delle sue amiche. Al corto hanno partecipato le allieve della “Scuola di Danza Rossella Brescia” di Martina Franca, che nel giro di poco tempo ha visto approdare all’Accademia della Scala di Milano due allieve, e quelle della “Ballet Gallery” di Taranto di Giada Petrosino. La “Joe Black Production” di Giovanni Orlando ha curato il sound design.



Il “Fondo Antidiossina Taranto onlus” ha già provveduto ad ordinare una trentina tra carrozzine e deambulatori, destinati al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “SS. Annunziata” e a quello di Geriatria dell’Ospedale “San Giuseppe Moscati” di Taranto (di recente trasferito all’Ospedale San Marco di Grottaglie). Al ricavato della vendita dei biglietti si andranno ad aggiungere anche le donazioni che privati o enti vorranno fare, palesando la propria intenzione al presidente del Fondo Antidiossina che li metterà in contatto direttamente con Ortopedia Lorè, a cui andrà fatto un bonifico per l’acquisto di un deambulatore.



Una gara di solidarietà il cui unico scopo è quello di colmare evidenti e gravose lacune che troviamo in alcuni reparti dove sono necessari ausili per la deambulazione. I rapporti con la Direzione Sanitaria di Taranto e i reparti ospedalieri sono stati curati dalle professoresse Silvia Abeille e Sonia De Marco. Il 24 maggio, alla presentazione del corto, sarà presente anche Rossella Brescia che ha dato un grosso contributo alla realizzazione del cortometraggio. Ad arricchire la serata gli Stadiosfera, la band che più di ogni altra sa suonare i brani degli Stadio, e Palma Cosa che suonerà alcuni bellissimi brani alla chitarra, in scaletta è previsto anche un assolo della talentuosa ballerina Fabiana Laneve. Tanti gli ospiti che faranno da cornice alla proiezione di “Passi d'Amore”. La serata sarà presentata dalla giornalista Annagrazia Angolano. “Passi d’amore” è una produzione Studio Matacchiera. Cinema Teatro Orfeo Taranto, Via Pitagora 78.