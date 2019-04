Venticinque auto d'epoca pronte per

BARLETTA - Sono 25 gli equipaggi, per altrettante auto, pronti a partecipare alla rievocazione storica “Targa di Puglia” per un lento e suggestivo viaggio nel passato con un salto indietro nel tempo di 90 anni con “Le corse di Federico” la manifestazione sportiva in programma fra le città pugliesi di Trani, Barletta e Altamura, passando per il maniero di Castel del Monte ad Andria, che partirà il 3 maggio e si concluderà il 5 maggio 2019.



La seconda tappa del raduno di auto d’epoca, che si svolgerà con tre passeggiate per rievocare la storica “Targa di Puglia”, organizzata dall’omonima Associazione Sportiva Dilettantistica, vedrà la città di Barletta come base del tour non competitivo che, per la non elevata velocità con la quale si svolge, consentirà ai partecipati di apprezzare i luoghi, il panorama e le bellezze paesaggistiche di cui il percorso è pieno, e agli spettatori di ammirare gioielli risalenti agli anni ‘30 e successive decadi. Dopo la tappa sul Gargano (svoltasi lo scorso ottobre), la prima delle quattro previste in tutta la Puglia, per permettere a tutti i partecipanti di non affaticarsi e di ammirare e apprezzare tutti i diversi paesaggi e monumenti della nostra regione, arriva la gara nella Bat a cui seguiranno quelle delle province di Brindisi e Taranto e, infine, del Salento.





Il primo raduno di “Le corse di Federico” si terrà il 3 maggio nei pressi di Castel del Monte, dopo una visita al centro storico di Trani gli equipaggi si recheranno a Barletta dove trascorreranno la sera del 4 maggio con una cena di Gala all’interno del Castello. Anche Canne della Battaglia sarà toccata dal tour. I 25 equipaggi provengono da tutta Italia e saranno alla guida di splendidi, colorati, luccicanti ed accessoriati bolidi d’epoca. La storica “Targa di Puglia” si svolse nel 1931 in unico giro automobilistico dell’intera regione e nelle quattro tappe saranno ripercorsi i tracciati delle antiche gare automobilistiche pugliesi.



