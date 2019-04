Bagno di folla per la quattro giorni di “Federicus”

ALTAMURA - Un bagno di folla ha abbracciato e applaudito l’VIII edizione di “Federicus-festa medievale” svoltasi dal 25 al 28 aprile 2019 ad Altamura. Ed è stato un successo per tante nuove iniziative che hanno contribuito a richiamare nuovi turisti e curiosi. Tra cui l’arrivo, da ogni parte d’Italia, di 50 compagnie di artisti che hanno replicato i loro numeri ogni giorno dalla mattina alla tarda notte.



Il centro storico della cittadina murgiana, allestito a festa secondo gli usi e le abitudini del medioevo al tempo di Federico II, suo rifondatore, rispettando il tema dominante della manifestazione, che è per il 2019 quello de “Li Agi”, è stato preso letteralmente d’assalto dalle migliaia di turisti e visitatori che hanno affollato per quattro giorni i quattro Quarti Latino, Ebraico, Greco e Saraceno, in cui è diviso simbolicamente. Ogni angolo, ogni scorcio ha raccontato attraverso la musica, i balli, l’arte, gli spettacoli circensi, i momenti di vita, il mito dell’anno mille nei suoi aspetti di luce gioiosi e di pacere. La cattedrale paladina di Santa Maria Assunta, fatta costruire da Federico II, ha accolto tanti visitatori curiosi con la possibilità di visitare i meravigliosi Matronei del Museo Diocesiano (Mudima).





Curati nei minimi particolari anche gli ambienti dei Gruppi Allestimenti e Arredo della A.C. Fortis Murgia in linea con “Li Agi”: i piaceri della carne (Latino), arte e bellezza (Greco), conoscenza e sapere (Saraceno) le folie e il Purim ebraico (Ebraico). Numerosa anche la partecipazione di commercianti e privati che hanno alimentato le vie dei mercatini medievali. Un tripudio di suoni, colori e sapori, hanno marcato nella mente questa strepitosa edizione, che sarà ricordata soprattutto per il suggestivo passaggio con le fiaccole per le vie cittadine della Corte dell’Imperatore svoltosi, in notturna il 27 aprile, con migliaia di figuranti, che seguendo alcune allegorie (salumi, fiori, grano e vino) di quelli che potevano rappresentare “Li Agi” dell’epoca legate alle quattro stagioni, rispettivamente Inverno, Primavera, Estate e Autunno, hanno scortato l’Imperatore Federico II, impersonato da Nicola Calia, e la sua amata Bianca Lancia, nelle vesti di Elena Colamonaco, lungo il percorso partito dallo stadio D’Angelo e terminato sul Palco Centrale di piazza Matteotti, dove i figuranti hanno preso posto per assistere allo spettacolo musicale e circense, proprio come avveniva alla corte federiciana: musiche, danze e spettacoli circensi.



Anche quest’anno per accogliere i turisti è stata messa in campo una macchina organizzativa per garantire la sicurezza e la logistica della città, che ha funzionato a meraviglia. Al centro storico si poteva accedere da sei varchi muniti di conta-persone e presidiati da forze dell’ordine e associazioni per garantire un flusso costante e continuo nelle visite, e con dodici vie di fuga. Le attività ricettive hanno registrato il tutto esaurito, dando alla festa di Federicus una connotazione economica e turistica di grande valore sul territorio. Tante le novità di questa edizione, altrettanti gli applausi ed i consensi della gente. Nelle quattro giornate di sole e di allegria, il successo non ha colto di sorpresa per l‘immane lavoro e l’impegno costante, i 500 volontari della Fortis Murgia che realizzano con dedizione insieme al direttivo di questa associazione in maniera folle questa manifestazione che in soli otto anni ha reso Altamura la capitale federiciana d’Europa per numeri, importanza, qualità e bellezza.



La comunità altamurana unita nella realizzazione della festa medievale è ormai confermata artefice della forza che muove i cardini economici e turistici della città di Altamura e del la sua area murgiana. E proprio la collaborazione attiva dell'intera comunità ha contribuito al successo di questa nuova edizione.