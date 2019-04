Festa a Parco 2 giugno per il 1° maggio barese

BARI - Anche la città di Bari avrà la festa del 1° Maggio e sarà a Parco 2 Giugno. Non sarà grande e importante come quello dell' "Uno maggio" a Taranto, ma è comunque un inizio interessante ed attraente. Sarà una giornata di festa per tutti, lavoratori e famiglie, cittadini di ogni età.



La manifestazione “1° Maggio barese” è patrocinata dal Comune di Bari e organizzata da Soul club & Bug, sarà ad ingresso libero e prevede concerti, dj set, un’area market di abiti d’epoca, oggetti da collezione e design auto-prodotto da artigiani e artisti pugliesi, un mercatino del libro, un mercato del disco, un giardino dei bimbi con giostre, gonfiabili, un teatrino delle marionette, animatori, giochi e intrattenimenti, lezioni gratuite di pilates e yoga, un’area food con eccellenze pugliesi e un’area beverage.





La musica live sarà variegata ed eseguita da: Swingers Ensemble, Stefania Dipierro: Base Terra x Tre, Il ballo del Mattoni, The Rumblers Trio, Il vero che muore, SuDjembè AfroPercussion, Uramawashi e Veronica Verri; mentre oltre 20 i dj che si susseguiranno tra i quali ci saranno: Nicola Conte, Pasquale Trentatre, Andrea Fiorito, Claudio De Tullio, Maurizio Laurentaci, Michele Lamparelli, Lillo, Gigi Verdoscia, DJ Misspia, Carlo Chicco, Cloud Danko, Keedoman, Dj Fato e Valentino DJ. Gli spettacoli musicali saranno presentati da Alessandro Antonacci.



Il parco sarà trasformato in un villaggio caleidoscopico, per trascorrere l’intera giornata tra realtà e immaginazione, per lasciarsi trasportare da suoni e performance per grandi e piccini, ma anche attività motorie, occasioni di acquisti e degustazioni.



Ci saranno infatti oltre 20 artigiani e gli artisti pugliesi selezionati che presenteranno abiti d’epoca, oggetti da collezione e design auto-prodotto. Il mercatino del libro sarà invece curato in collaborazione con “Spine-Temporary Small Press Bookstore”, e il mercato del disco per collezionisti e appassionati di musica, con espositori da tutta Italia e migliaia di dischi usati da selezionare. Non mancherà lo sport con lezioni gratuite con Silvia Poyel Schembari del centro Pilates e Yoga Equilibrya: ore 11 yoga, ore 13 pilates e ore 15 yogilates, gli interessati sono invitati a portare portare un tappetino antiscivolo e un asciugamano (anche un telo mare va bene) per cuscino, possibilmente le pratiche andranno effettuati scalzi o con calzini. Per i golosoni ci saranno: carne alla brace, piatti vegetariani e panzerotti



Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha previsto, dalle ore 5 alle 24, il divieto di sosta - zona rimozione e divieto di transito in viale Einaudi, zona complanare prospiciente l’ingresso di parco 2 Giugno, compresa tra viale della Costituente e viale della Resistenza. Per questioni di pubblica sicurezza durante l’intera giornata sarà, inoltre, vietato somministrare, vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e lattine di alluminio, detenere spray con liquido urticante (in genere utilizzati per difesa personale) e compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana, la conservazione e il decoro all’interno del parco, nonché sulle seguenti vie: viale Einaudi nel tratto di strada compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza, viale della Resistenza, viale della Costituente e via Stefano Jacini nel tratto di prolungamento tra viale della Resistenza e viale della Costituente.