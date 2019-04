Concerto gratuito per omaggiare Nino Rota

BITONTO - Bitonto, Giovinazzo e Polignano a mare ospiteranno un grande Omaggio a Nino Rota offerto dall’Orchestra sinfonica metropolitana e il Traetta Opera Festival che, dal 2 al 4 maggio 2019, sarà in tre chiese delle città. L’iniziativa nasce per celebrare il 40° anniversario della scomparsa del grande maestro e compositore Nino Rota (1911-1979) che fu molto legato alla Puglia ed a Bari in particolare dove fu prima insegnante e poi direttore del Conservatorio.



Il maestro e direttore d’orchestra Vito Clemente, con le elaborazioni per Orchestra sinfonica di Vincenzo Anselmi e, per violino e pianoforte, di Nicola Scardicchio, ha stilato un programma che prevede l’esecuzione di musiche tratte dai celebri film che hanno reso famoso il noto compositore: “Fantasmi a Roma”, “Film d’amore e d’anarchia”, “Amarcord”, “Satyricon”, “8 e ½”, “Il Gattopardo”, “Guerra e pace”, “Il Casanova”, “Le notti di Cabiria”, “Gianburrasca”, “La strada”, “Il Cappello di paglia di Firenze”, “Il Padrino I e II” e “La dolce vita”.





La prima si terrà il 2 maggio, con inizio alle ore 21, nella chiesa di San Gaetano a Bitonto, con l’Orchestra Sinfonica della Città metropolitana di Bari e il Traetta Opera Festival, e sarà ad ingresso gratuito. Lo stesso concerto sarà replicato il giorno dopo, 3 maggio, dalle ore 20 nella parrocchia di Sant’Agostino a Giovinazzo e, il 4 maggio, dalle ore 20.30, nella chiesa di Sant’Antonio a Polignano a mare. Per tutti i concerti l’ingresso è libero.