Ripulita la spiaggia del Capitolo da cittadini volontari

MONOPOLI - Cresce la voglia di tornare al mare insieme con la volontà di trovare e, soprattutto, offrire spiagge pulite. Per questo da oltre un mese sempre più gruppi di volontari si organizzano per raccogliere oggetti in plastica, mozziconi, carte, lattine e quant’altro viene abbandonato da cittadini incivili o trasportato dalle onde del mare o dal vento. Un centinaio di monopolitani volontari, di ogni età, domenica scorsa, 28 aprile 2019, si è dato appuntamento sul litorale del Capitolo, la spiaggia più nota, frequentata e tra le più belle del litorale barese, per la rimozione dei rifiuti.



L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monopoli con Deliberazione n. 76 del 26 aprile 2019, ha avuto come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione alla fruizione sostenibile del territorio costiero attraverso la rimozione dei rifiuti marini (marine litter) dalla parte emersa delle spiagge.





>





«Con molto entusiasmo abbiamo patrocinato questa bellissima iniziativa di alcuni volontari per la pulizia dai rifiuti marini di un tratto di costa al Capitolo – ha dichiarato il sindaco di Monopoli Angelo Annese - Il mare, restituendoci molti rifiuti abbandonati dall'uomo, ci sprona ad una maggiore consapevolezza nella difesa dell'ambiente. Il mio ringraziamento va a tutti coloro, singoli cittadini o associazioni, che ogni giorno si impegnano nella tutela ambientale del nostro territorio. Iniziative del genere troveranno sempre il sostegno dell'Amministrazione comunale».



Come accade in queste occasioni non è mancato chi, guardando i cittadini attivi, è stato ‘scosso’ dalla voglia di contribuire e si è unito all’ultimo momento. Tutti loro hanno così dato un importante esempio non solo raccogliendo ogni singolo pezzo, chinandosi e deponendolo in un bustone, ma soprattutto mostrando alla fine quanta spazzatura è stata raccolta, quanti rifiuti deturpavano l’ambiente e il bel vedere di Monopoli. Il messaggio è chiaro: non sporcate più. Non gettate mozziconi né sulla sabbia, né in mare e nemmeno sulla strada (il vento potrebbe portarli anche qui), così come contenitori vari monouso e altri schifezze che possano rendere, agli occhi di tanti, non bella Monopoli e la sua spiaggia. La città merita altro, merita di stupire ed affascinare e con la collaborazione, bastano piccoli gesti, di tutti i cittadini a partire dall’aspetto pulito e ordinato.