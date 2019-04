Doppia promozione per le squadre del Circolo Schermistico Dauno

FOGGIA - C’è anche il Circolo Schermistico Dauno di Foggia tra le squadre promosse nei Campionati Italiani a squadre disputate lo scorso fine settimana ad Adria (Rovigo), insieme con le Lame Azzurre Brindisi e Club Scherma Bari. Gli ottimi risultati per tre squadre pugliesi confermano la crescita di uno sport che, a livello nazionale, è da decenni tra quelli che maggiormente ‘sfornano’ campioni mondiali e olimpionici tanto da far temere gli schermidori italiani a tutti i livelli in tutto il mondo.



Per il Circolo Schermistico Dauno si tratta di una doppia promozione in quanto ha ottenuto l’entrata nella A2 per la sciabola maschile e il fioretto maschile nella B1 con la conferma nella B1 per la sciabola femminile.





Il Cs Dauno ha quindi conquistato la promozione in Serie A2 di sciabola maschile ed è la seconda consecutiva dopo quella in B1 della scorsa stagione. La squadra composta da Emanuele Nardella, Marco Mastrullo, Ciro Buenza e Andrea Guida, seguita dal tecnico Emidio Rinaldi, ha chiuso al primo posto la gara. Il Circolo Schermistico Dauno ha battuto nei gironi il Club Scherma Trani ed il Club Scherma La Farnesina, poi nelle dirette il Club Scherma Pinerolo (45-23), il Cus Siena (45-30) ed il Cus Padova in finale (45-35).



Festeggia anche il fioretto maschile del Circolo Schermistico Dauno, che nella categoria B2 ha concluso la gara al secondo posto ed ha ottenuto la promozione in Serie B1 superando il Club Scherma Bari terzo classificato. La squadra, composta da Aristide Ferrante, Kiss Balint e Marco Virgilio, seguiti dalla maestra Francesca Zurlo, ha battuto lo Spoting Prato (45-33) e la Scherma Conegliano (45-30), per poi fermarsi in finale contro Giulio Verne Roma (45-33). Conquista la salvezza, invece, la squadra di sciabola femminile, composta da Eliana Nappi, Giada Palumbo e Sarah Mastrolitto. Il decimo posto garantisce al Circolo Schermistico Dauno la permanenza nella categoria B1.



Le Lame Azzurre Brindisi hanno centrato la promozione nella Serie A2 di spada femminile: il quartetto composto da Mariella Gigliola, Miriana Morciano, Chiara Spedicato e Lilliana Verdesca, ha ottenuto due vittorie su tre nella fase a gironi poi ha sconfitto per 45-31 il Genova Scherma negli ottavi e per 45-40 il Cus Catania nei quarti di finale, acquisendo così la certezza della promozione. In semifinale è poi arrivato il successo all’ultima stoccata sul Penta Modena ma in finale le spadiste brindisine hanno ceduto il passo col punteggio di 45-37 al Circolo della Scherma Imola.