Una barchetta da pesca darà il Benvenuto a Pulsano

PULSANO - Questa piccola barchetta da pesca, ristrutturata e riverniciata a nuovo nonchè vestita a festa, con tanto di luci per la notte, darà il benvenuto a tutti coloro che transiteranno da Pulsano verso la Marina di Pulsano. E’ infatti stata posta, ieri 28 aprile 2019, sull’isoletta spartitraffico, precedentemente tinteggiata, che delimita il bivio che da Pulsano conduce verso la sua Marina.



L’originale idea, accolta dall’Amministrazione comunale, è ancora una volta dell’associazione di promozione sociale “Pulsano D’A Mare” che con tutti i volontari ma soprattutto del presidente Mimmo Panzetta sta realizzando, da qualche anno, una serie di iniziative che oltre a rivalutare la città di Pulsano e la sua Marina, le stanno dando nuova vita e attenzione.





La barchetta da pesca, interessata da una radicale ristrutturazione che le ha conferito nuova bellezza, è stata consegnata ufficialmente al sindaco Francesco Lupoli, alla presenza dell'assessore regionale alla Competitività e alle Attività economiche, il tarantino Cosimo Borraccino, come abbellimento, ma anche simbolo della comunità e della tradizione pulsanese, è stata arricchita con piante ornamentali nello scafo, di bandierine festanti poste sull’albero maestro, ed una scritta ben visibile di giorno e illuminata di notte “Benvenuti a Marina di Pulsano” posta davanti e che sicuramente non sfuggirà a nessun passante nemmeno al buio poiché sarà illuminata con led colorati per renderla ancora più festosa e allegra ai forestieri e ai residenti che, sicuramente, diventerà nuovo punto di attrazione e sfondo per foto da condividere sui social network.



La barca è simbolo di bellezza e di fatica del mare Ionio che qui assume dei colori davvero unici tra la trasparenza dell’acqua verde-celeste e la chiara sabbia. Mare che regala attraverso la pesca pesce sempre fresco e salutare, oltre a un po’ di turismo che potrebbe essere incrementato grazie al maggior rispetto dell’ambiente, all’organizzazione di eventi e iniziative per l’accoglienza di turisti, senza dimenticare di essere luogo sempre a misura di bambino, proprio come l’associazione di promozione sociale pulsanese si preoccupa da tempo convinta che facendo squadra si possa migliorare tutto persino un intera città.



Per l’associazione “Pulsano D’A Mare” il 2019 è il quinto anno di attività costantemente rivolto alla promozione del territorio. L’idea della barca adornata si pone in assoluta armonia con il progetto di lungo periodo di ottenimento della “Bandiera Blu”, scrive in una nota inviata alla stampa Mimmo Panzetta, impegnato con tutti i volontari dell’associazione “a profondere tutte le proprie energie per il raggiungimento di tale obiettivo, pertanto simbolicamente ‘navigherà’ in quella direzione e auspica che cittadinanza e l’Amministrazione possano fare altrettanto, ognuno con le proprie forze”. Per questo motivo è stato donato al sindaco un remo come simbolo per "remare verso la Bandiera Blu".