Nuovo robot per l’Aqp, questa volta la tecnologia mira ai fanghi

LECCE - L’Acquedotto Pugliese si affida sempre più alla tecnologia ed alla robotica in particolare. Dopo la “Caravella” il robot che ispeziona il canale principale, il “Lombrico” per la pulizia di vasche di sollevamento della fogna e il drone subacqueo per controllare la condotta principale dell’acqua pubblica, è arrivato “Dumbo” per la pulizia dei fanghi della depurazione.



Il nuovo robot si aggira nelle vasche di accumulo, seguendo percorsi programmati a distanza, e con movimenti precisi e mirati a rimuovere i fanghi della depurazione. Si tratta di un mini escavatore radiocomandato ed è l’ultimo arrivato in Acquedotto Pugliese, attualmente in funzione nell’impianto di Lecce, tra le eccellenze del panorama nazionale, location prescelta per lo studio e i test di nuove tecnologie, come le centrifughe per la disidratazione dei fanghi.





Lungo quasi due metri e con un peso che si aggira sui 450 chili, il piccolo cingolato è in grado di operare in spazi confinati, anche pericolosi per l’uomo, affrontando i più svariati ambienti di lavoro. L’impiego di questa tecnologia negli impianti di depurazione consente di ottenere numerosi vantaggi sia in termini di tempo che di qualità del lavoro: il robot è capace, infatti, di muovere in poco tempo quantità di fanghi elevate, consentendo ai mezzi per lo smaltimento dei fanghi di lavorare a pieno regime. Il tutto sotto la supervisione di personale addetto alla manutenzione adeguatamente formato, in grado, quindi, di “dialogare” con la macchina e monitorare il suo lavoro.



Al fine di rendere sempre più evoluta la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, Aqp dedica percorsi di alta formazione alle oltre 500 persone impegnate nella depurazione. Proprio di recente, è stato presentato il Progetto Kometa per la formazione del personale per la manutenzione attraverso l’uso di tecnologie innovative e realtà virtuale e il progetto Gis per il rilievo degli impianti in modalità virtuale, grazie al quale Aqp ha ricevuto il riconoscimento del Comitato Scientifico della Conferenza Esri Italia 2019.



I depuratori, lo ricordiamo, sono presidi sanitari a tutela del territorio e della qualità di vita complessiva dell'area servita, con l'esclusivo compito di restituire al loro ciclo naturale e con modalità compatibili e rispettose dell'ambiente, le acque provenienti dalle abitazioni dei cittadini allacciate regolarmente alla pubblica fogna.