La Varano Bike Race vinta da un giovane andriese

ANDRIA - Simone Massaro è il neo campione regionale Federazione ciclistica italiana, (Fci) sezione Puglia, di mountain bike cross country. Il giovane atleta dell’Andria Bike conferma il successo dell’associazione sportiva andriese nel ciclismo fuoristrada che, così, continua a collezionare risultati importanti. Questa volta, alla Varano Bike Race disputata a San Pietro Vernotico nella cornice del Bosco Cerano, è toccato a Simone Massaro gioire tra gli esordienti primo anno con la vittoria nella sua categoria e la meritata conquista della maglia di campione regionale Fci Puglia.



Simone Massaro non è nuovo a dividersi tra gare su strada e di mountain bike come faceva nella categoria giovanissimi: l’attività parallela tra le due discipline ha premiato il talento e l’impegno del giovane corridore andriese.





L’ottimo risultato è stato frutto del certosino lavoro dei direttori sportivi Luigi Tortora, Lillo De Feudis e Domenico Abruzzese che credono nella multidisciplina, elemento indispensabile per la crescita fisico-sportiva dei ragazzi e che ha permesso all’Andria Bike di ottenere il risultato più prestigioso con Anthony Montrone che ha vinto il titolo italiano di ciclocross tra gli esordienti primo anno nel 2018.