Il pizzaiolo Cristallo tra i migliori d'Europa premiato dal sindaco

BARLETTA - Il terzo campionato europeo svoltosi a Londra ha visto tra i vincitori, nella categoria "pizza classica", un pizzaiolo barlettano. Nunzio Cristallo con la sua creazione dedicata alla Bat e chiamata "Puglia Bat", realizzata con impasto a base di grano arso e condita con mozzarella, funghi cardoncelli, salsiccia di puledro, cime di rapa, datterini e taralli sbriciolati, si è aggiudicato il secondo posto al terzo campionato che decreta i migliori pizzaioli d'Europa.



Per questo motivo il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha voluto incontrare personalmente a Palazzo di Città il pizzaiolo Nunzio Cristallo distintosi nel campionato europeo conquistando prima i palati dei giudici e poi un brillante secondo posto. A Cristallo, già positivamente misuratosi con altre competizioni del settore, è stata consegnata una targa ricordo e di ringraziamento dal primo cittadino per aver concorso e favorevolmente impressionato la giuria dell’European Pizza & Pasta Show con la sua creazione dedicata alla provincia Barletta-Andria-Trani, terra di sua origine che ha portato così a far conoscere ad un vasto pubblico.





«Il riconoscimento dell’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco nel consegnare la targa – intende gratificare creatività e talento di un professionista dell’arte bianca, riconoscendone il ruolo di “ambasciatore” del territorio e delle sue tipicità, mirabilmente riflesse nel nome della specialità vincente e nella scelta degli ingredienti necessari alla sua lavorazione».